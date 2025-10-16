¡Mal y de malas! Pilar de Pumas se rompe los meniscos y es baja por varios partidos en Liga MX

En el marco del partido Pumas vs Bravas de Juárez por la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que Laura Herrera, una de las jugadoras más habituales del equipo, sufrió una ruptura de meniscos en su rodilla izquierda.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que las del Pedregal de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que la jugadora de 22 años de edad deberá pasar por quirófano para corregir la lesión, motivo por el cual estará alejada de las canchas por un largo periodo de tiempo.

¿Cuándo regresará Laura Herrera con Pumas Femenil en Liga MX?

De acuerdo con el comunicado emitido por Pumas Femenil, el tiempo de recuperación de Laura Herrera se irá determinando conforme a la evolución de la lesión, por lo cual no existe un tiempo estimado para su regreso a las canchas de la Liga MX.

Pese a ello y con base en lesiones similares de otras y otros futbolistas profesionales, la lesión de ruptura de meniscos representa un periodo de recuperación de entre 3 y 4 meses, esto dependiendo de la evolución de la misma.

Jugadores de Pumas varonil y femenil lesionados en el cierre de temporada

Con la lesión de Laura Herrera tanto el equipo varonil como el femenil de los Pumas , cuentan con bajas importantes de cara al cierre del Apertura 2025 de la Liga MX de cada una de las categorías.

Y es que hace un par de semanas se dio a conocer que Guillermo Martínez sufrió la ruptura del quinto metatarsiano de su pie, motivo por el cual se perderá el resto de la temporada con el conjunto universitario.

¿Cuándo es el próximo partido de Pumas Femenil?

Dentro de la Jornada 16 de la Liga MX, Pumas se medirá ante las Bravas de Juárez, esto en busca de poder escalar posiciones y alcanzar puestos de liguilla, sin embargo, será hasta el próximo 1 de noviembre que las universitarias se midan ante León en el cierre de la temporada regular.

De momento, Pumas marcha en la décima posición de la clasificación, por lo cual los partidos ante Juárez y León serán vitales para las aspiraciones de liguilla de la plantilla.

