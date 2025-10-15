Aaron Ramsey ofrece recompensa por su perrito “Halo” perdido en San Miguel de Allende

Aaron Ramsey, mediocampista galés y actual jugador de los Pumas de la UNAM de la Liga MX está pasando un mal momento, pues su perrito Halo, un canino de la raza Beagle se extravió el pasado fin de semana en San Miguel de Allende, Guanajuato. Esto lo dio a conocer el mismo jugador a través de sus redes sociales donde los fans y no aficionados del equipo auriazul se unieron al futbolista para apoyarlo en que el lomito logre regresar con él y su familia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué paso con Halo el perrito de Aaron Ramsey de Pumas?

La perrita se extravió en la zona de Hipsterrier, un hotel que se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato donde se permite el acceso con mascotas. Ramsey y su familia habían viajado a aquel lugar durante la pausa de la Liga MX por la fecha FIFA de octubre en busca de relajarse y pasar un agradable fin de semana.

Aaron Ramsey ofrece recompensa por Halo

A pesar de las publicaciones que se han difundido en redes sociales aún no se sabe del paradero de Halo, por lo que el jugador no se ha rendido y ha ofrecido una recompensa de 10 mil dólares, 185 mil pesos mexicanos aproximadamente, para quien localice a su perrita y esta vuelva a casa.

“Solo queremos que nos devuelvan a nuestra perrita. Tiene 10 años, la esterilizaron y solo quiere volver con su familia. Por favor, cualquier información. Ayúdennos. 🙏🏼" publicó en redes sociales el ahora jugador de los Pumas de la UNAM.

Con esto Aaron Ramsey ha dejado claro las ganas que tiene de encontrar a su perrita, Halo, y que no pierde las esperanzas de poderla localizar.

Por otra parte, ni él, ni el equipo han comunicado si ha habido pistas que faciliten la ubicación del animal, sin embargo, el futbolista galés expresó su gratitud por el respaldo recibido en las plataformas digitales y afirmó que continuará informando sobre el progreso del caso.

En San Miguel de Allende se continúa con la búsqueda y el jugador apenas hace 30 minutos de publicada esta nota, lanzó otro posteo en Instagram pidiendo ayuda para encontrar al lomito.