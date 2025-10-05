Cambian de horario el Pumas vs Chivas en Liga MX de último momento

¡El cielo se cae en Ciudad Universitaria! Las fuertes lluvias de la Ciudad de México (CDMX) han provocado que el partido de Pumas vs Chivas de la jornada 12 de la Liga MX tenga que cambiar de horario en el último momento, afectando a miles de aficionados.

Este choque entre dos de los ‘cuatro grandes’ del futbol mexicano prometía una gran entrada en el Estadio Olímpico Universitario, pero la lluvia al sur de la capital ha provocado que el juego tenga que ser pospuesto.

Nuevo horario para el Pumas vs Chivas

Según el calendario de la Liga MX , este partido estaba programado para jugarse en punto de las 19:00 horas del domingo 5 de octubre, sin embargo, gracias a la fuerte lluvia esto ya no será posible, una decisión que tomaron en coordinación con Protección Civil.

Luego de analizarlo, es oficial que el Pumas vs Chivas comenzará a las 19:35 horas, ya que la lluvia se calme un poco y pueda rodar el balón en CU.

🚨 El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs.



Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 6, 2025

Alineaciones del Pumas vs Chivas

Ya estaba todo listo para el partido. Las alineaciones fueron publicadas y los locales de Efraín Juárez iban a salir a la cancha con:



Portería: K. Navas

Defensa. P. Bennevendo, N. Silva, A. Azuaje, Á. Angul

Mediocampo: A. Medina, J. Caicedo y P. Carrasquilla

Delantera: P. Vite, J. J. Macías y J. Ruvalcaba

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito jugarán con:



Portería: R. Rangel

Defensa: J. Castillo, D. Campillo, L. Romo, B. González

Mediocampo: O. Govea, F. González y R. Ledezma

Delantera: E. Álvarez, S. Sandoval y A. González

Pumas vs Chivas, un partido crucial para ambos

Hasta ahora, la temporada para Pumas y Guadalajar no ha sido la esperada, con malos resultados por parte de ambos equipos que los tienen alejados de la Liguilla. La aspiración de ambos será conseguir un lugar en el ‘Play-In’ y, para ello, este partido entre ambos será crucial, considerando que llegan como el 9no (Chivas) y 10mo (Pumar) lugar de la tabla.

