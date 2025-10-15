¡Partidazo! Argentina y Marruecos se miden en la final del Mundial Sub 20 con fecha y hora definida

Luego de un torneo lleno de sorpresas, golazos y grandes partidos, por fin se ha definido la final del Mundial Sub 20 , con un partido inédito entre Marruecos y Argentina.

Antes de comenzar el torneo, los argentinos eran los favoritos para ganarlo, algo que podrían confirmar en poco tiempo, sin embargo, se enfrentarán a una de las selecciones con mayor crecimiento en los últimos años como lo es Marruecos.

Fecha y hora de la final del Mundial Sub 20

Es así que Argentina y Marruecos se enfrentarán en la final del Mundial Sub 20 ; un partido que nunca antes había ocurrido para definir a un campeón y en el que la ‘albiceleste’ buscará demostrar que el futuro de su selección se encuentra en buenas manos para seguir en la élite mundial.



Final: Argentina vs Marruecos

Fecha: domingo 19 de octubre

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Por otro lado, el partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia tendrá lugar el sábado 18 de octubre en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Así llegó Argentina a la final del Mundial Sub 20

El camino para Argentina comenzó de manera “sencilla” en fase de grupos, ya que vencieron a todos sus rivales (Italia, Cuba y Australia), sin embargo, sus complicaciones empezaron a llegar en la ronda de eliminación directa.

En octavos se midieron a Nigeria y confirmaron su nivel al golearlos 4-0. En cuartos de final sufrieron contra México , pero lograron la victoria con un 2-0 absoluto. Ya en semifinales, Colombia también les complicó el encuentro, pero consiguieron el triunfo por 1-0.

Así llegó Marruecos a la final del Mundial Sub 20

El camino de Marruecos ha sido mucho más complicado. Primero pasaron como líderes de grupo, por delante de México , España y Brasil, aunque perdieron contra el conjunto mexicano.

En ronda de eliminación vencieron a Corea del Sur 2-1 en octavos de final. En los cuartos de final se impusieron 2-1 a Noruega y en las semifinales dejaron fuera a Francia, otro de los favoritos, en tanda de penales.

