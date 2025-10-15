¡Partidazo! Argentina y Marruecos se miden en la final del Mundial Sub 20 con fecha y hora definida
Se trata de una de las finales más parejas en los últimos años en el Mundial Sub 20, con dos selecciones llenas de jóvenes promesas que ilusionan.
Luego de un torneo lleno de sorpresas, golazos y grandes partidos, por fin se ha definido la final del Mundial Sub 20 , con un partido inédito entre Marruecos y Argentina.
Antes de comenzar el torneo, los argentinos eran los favoritos para ganarlo, algo que podrían confirmar en poco tiempo, sin embargo, se enfrentarán a una de las selecciones con mayor crecimiento en los últimos años como lo es Marruecos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Fecha y hora de la final del Mundial Sub 20
Es así que Argentina y Marruecos se enfrentarán en la final del
Mundial Sub 20
; un partido que nunca antes había ocurrido para definir a un campeón y en el que la ‘albiceleste’ buscará demostrar que el futuro de su selección se encuentra en buenas manos para seguir en la élite mundial.
- Final: Argentina vs Marruecos
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
Por otro lado, el partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia tendrá lugar el sábado 18 de octubre en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Así llegó Argentina a la final del Mundial Sub 20
El camino para Argentina comenzó de manera “sencilla” en fase de grupos, ya que vencieron a todos sus rivales (Italia, Cuba y Australia), sin embargo, sus complicaciones empezaron a llegar en la ronda de eliminación directa.
En octavos se midieron a Nigeria y confirmaron su nivel al golearlos 4-0. En cuartos de final sufrieron contra México , pero lograron la victoria con un 2-0 absoluto. Ya en semifinales, Colombia también les complicó el encuentro, pero consiguieron el triunfo por 1-0.
Vale una final de Copa Mundial Sub-20, Mateo. ⚽️🔝@Argentina | #U20WC pic.twitter.com/rQ4D9wbo3b— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 16, 2025
Así llegó Marruecos a la final del Mundial Sub 20
El camino de Marruecos ha sido mucho más complicado. Primero pasaron como líderes de grupo, por delante de México , España y Brasil, aunque perdieron contra el conjunto mexicano.
En ronda de eliminación vencieron a Corea del Sur 2-1 en octavos de final. En los cuartos de final se impusieron 2-1 a Noruega y en las semifinales dejaron fuera a Francia, otro de los favoritos, en tanda de penales.
Y todavía falta lo mejor. ¡Por la gloria! 🙌🏆#U20WC— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 16, 2025
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.