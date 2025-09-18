Sí es el mejor torneo del mundo: Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre

La UEFA Champions League es el torneo más importante del mundo y lo comprueba en cada jornada; en esta ocasión el Barcelona y el Manchester City brillaron en sus respectivos partidos, con victorias que ilusionan con que puedan llegar lejos.

Además, ya terminó la jornada 1 y la tabla general con los 36 equipos empieza a tomar forma, con algunas sorpresas en varias posiciones. Recordemos que serán 8 jornadas y después conoceremos a los equipos que avanzan a la ronda de octavos de final.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre

Kopenague 2-2 Leverkusen. Este fue el debut de Rodrigo Huescas en la UEFA Champions League

Este fue el debut de Rodrigo Huescas en la Club Brujas 4-1 Mónaco . Los de Bélgica dieron la sorpresa al golear al conjunto francés y sueñan con ser un ‘caballo negro’ rumbo a octavos.

. Los de Bélgica dieron la sorpresa al golear al conjunto francés y sueñan con ser un ‘caballo negro’ rumbo a octavos. Frankfurt 5-1 Galatasaray. En una de las sorpresas de la jornada, los alemanes golearon en su debut y escalaron al primer lugar general, algo que esperan mantener durante varias jornadas.

En una de las sorpresas de la jornada, los alemanes golearon en su debut y escalaron al primer lugar general, algo que esperan mantener durante varias jornadas. Sporting Lisboa 4-1 Kairat. Los de Portugal consiguieron un importante triunfo ante un equipo que acaba de debutar en la Champions League.

Los de Portugal consiguieron un importante triunfo ante un equipo que acaba de debutar en la Champions League. Newcastle 1-2 Barcelona . En el partido del día, los ‘culés’ se impusieron a los ingleses con un doblete de Marcus Rashford; por el Newcastle descontó Anthony Gordon al 90'.

. En el partido del día, los ‘culés’ se impusieron a los ingleses con un doblete de Marcus Rashford; por el Newcastle descontó Anthony Gordon al 90'. Manchester City 2-0 Napoli. Este fue el reencuentro de Kevin De Bruyne contra su ex equipo, aunque no pudo hacer la diferencia y los de ‘Pep’ Guardiola vencieron con goles de Erling Haaland y Jerémy Doku. Rashford appreciation 👏👏#UCL pic.twitter.com/vqBhc4vQAE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

Tabla general de la Champions League 2025-2026, jornada 1

Es un hecho que la tabla no terminará así, sin embargo, tenemos varias sorpresas entre los primeros lugares luego de la primera jornada, gracias a las victorias inesperadas de varios equipos:



Frankfurt / 3 puntos / +4 goles PSG / 3 puntos / +4 goles Club Brujas / 3 puntos / +3 goles Sporting Lisboa / 3 puntos / +3 goles Union Saint-Gilloise / 3 puntos / +2 goles Bayern Múnich / 3 puntos / +2 goles Arsenal / 3 puntos / +2 goles Inter / 3 puntos / +2 goles Manchester City / 3 puntos / +2 goles Qarabag / 3 puntos / + 1 gol Liverpool / 3 puntos / +1 gol Barcelona / 3 puntos / +1 gol Real Madrid / 3 puntos / +1 gol Tottenham / 3 puntos / +1 gol Borussia Dortmund / 1 punto / 0 goles Juventus / 1 punto / 0 goles Leverkusen / 1 punto / 0 goles Bodo/Glimt / 1 punto / 0 goles Kopenaghe / 1 punto / 0 goles Slavia Praga / 1 punto / 0 goles Olympiacos / 1 punto / 0 goles Pafos / 1 punto / 0 goles Atlético de Madrid / 0 puntos / -1 gol Benfica / 0 puntos / - 1 gol Marsella / 0 puntos / -1 gol Newcastle / 0 puntos / -1 gol Villarreal / 0 puntos / -1 gol Chelsea / 0 puntos / -2 goles PSV / 0 puntos / -2 goles Ajax / 0 puntos / -2 goles Athletic Bilbao / 0 puntos / -2 goles Napoli / 0 puntos / -2 goles Kairat / 0 puntos / -3 goles Mónaco / 0 puntos / -3 goles Galatasaray / 0 puntos / -4 goles Atalanta / 0 puntos / -4 goles

Los primeros 8 equipos avanzan directamente a la siguiente ronda, mientras que del lugar 9 al 24 se miden en un repechaje para conseguir un lugar; del 25 en adelante quedan eliminados.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.