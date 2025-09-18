inklusion.png Sitio accesible
Sí es el mejor torneo del mundo: Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre

El Barcelona vuelve a ilusionar a sus aficionados con un excelente inicio de temporada en la Champions League, aunque otros candidatos levantan la mano.

Champions League resultados del 18 de septiembre
Reuters
2 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

La UEFA Champions League es el torneo más importante del mundo y lo comprueba en cada jornada; en esta ocasión el Barcelona y el Manchester City brillaron en sus respectivos partidos, con victorias que ilusionan con que puedan llegar lejos.

Además, ya terminó la jornada 1 y la tabla general con los 36 equipos empieza a tomar forma, con algunas sorpresas en varias posiciones. Recordemos que serán 8 jornadas y después conoceremos a los equipos que avanzan a la ronda de octavos de final.

Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre

  • Kopenague 2-2 Leverkusen. Este fue el debut de Rodrigo Huescas en la UEFA Champions League , en un partido donde su equipo de Dinamarca sorprendió al conseguir un importante empate.
  • Club Brujas 4-1 Mónaco. Los de Bélgica dieron la sorpresa al golear al conjunto francés y sueñan con ser un ‘caballo negro’ rumbo a octavos.
  • Frankfurt 5-1 Galatasaray. En una de las sorpresas de la jornada, los alemanes golearon en su debut y escalaron al primer lugar general, algo que esperan mantener durante varias jornadas.
  • Sporting Lisboa 4-1 Kairat. Los de Portugal consiguieron un importante triunfo ante un equipo que acaba de debutar en la Champions League.
  • Newcastle 1-2 Barcelona. En el partido del día, los ‘culés’ se impusieron a los ingleses con un doblete de Marcus Rashford; por el Newcastle descontó Anthony Gordon al 90'.

  • Manchester City 2-0 Napoli. Este fue el reencuentro de Kevin De Bruyne contra su ex equipo, aunque no pudo hacer la diferencia y los de ‘Pep’ Guardiola vencieron con goles de Erling Haaland y Jerémy Doku.

Tabla general de la Champions League 2025-2026, jornada 1

Es un hecho que la tabla no terminará así, sin embargo, tenemos varias sorpresas entre los primeros lugares luego de la primera jornada, gracias a las victorias inesperadas de varios equipos:

  1. Frankfurt / 3 puntos / +4 goles
  2. PSG / 3 puntos / +4 goles
  3. Club Brujas / 3 puntos / +3 goles
  4. Sporting Lisboa / 3 puntos / +3 goles
  5. Union Saint-Gilloise / 3 puntos / +2 goles
  6. Bayern Múnich / 3 puntos / +2 goles
  7. Arsenal / 3 puntos / +2 goles
  8. Inter / 3 puntos / +2 goles
  9. Manchester City / 3 puntos / +2 goles
  10. Qarabag / 3 puntos / + 1 gol
  11. Liverpool / 3 puntos / +1 gol
  12. Barcelona / 3 puntos / +1 gol
  13. Real Madrid / 3 puntos / +1 gol
  14. Tottenham / 3 puntos / +1 gol
  15. Borussia Dortmund / 1 punto / 0 goles
  16. Juventus / 1 punto / 0 goles
  17. Leverkusen / 1 punto / 0 goles
  18. Bodo/Glimt / 1 punto / 0 goles
  19. Kopenaghe / 1 punto / 0 goles
  20. Slavia Praga / 1 punto / 0 goles
  21. Olympiacos / 1 punto / 0 goles
  22. Pafos / 1 punto / 0 goles
  23. Atlético de Madrid / 0 puntos / -1 gol
  24. Benfica / 0 puntos / - 1 gol
  25. Marsella / 0 puntos / -1 gol
  26. Newcastle / 0 puntos / -1 gol
  27. Villarreal / 0 puntos / -1 gol
  28. Chelsea / 0 puntos / -2 goles
  29. PSV / 0 puntos / -2 goles
  30. Ajax / 0 puntos / -2 goles
  31. Athletic Bilbao / 0 puntos / -2 goles
  32. Napoli / 0 puntos / -2 goles
  33. Kairat / 0 puntos / -3 goles
  34. Mónaco / 0 puntos / -3 goles
  35. Galatasaray / 0 puntos / -4 goles
  36. Atalanta / 0 puntos / -4 goles

Los primeros 8 equipos avanzan directamente a la siguiente ronda, mientras que del lugar 9 al 24 se miden en un repechaje para conseguir un lugar; del 25 en adelante quedan eliminados.

Champions League
Deportes
