Sí es el mejor torneo del mundo: Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre
El Barcelona vuelve a ilusionar a sus aficionados con un excelente inicio de temporada en la Champions League, aunque otros candidatos levantan la mano.
La UEFA Champions League es el torneo más importante del mundo y lo comprueba en cada jornada; en esta ocasión el Barcelona y el Manchester City brillaron en sus respectivos partidos, con victorias que ilusionan con que puedan llegar lejos.
Además, ya terminó la jornada 1 y la tabla general con los 36 equipos empieza a tomar forma, con algunas sorpresas en varias posiciones. Recordemos que serán 8 jornadas y después conoceremos a los equipos que avanzan a la ronda de octavos de final.
Resultados de la Champions League hoy 18 de septiembre
- Kopenague 2-2 Leverkusen. Este fue el debut de Rodrigo Huescas en la UEFA Champions League , en un partido donde su equipo de Dinamarca sorprendió al conseguir un importante empate.
- Club Brujas 4-1 Mónaco. Los de Bélgica dieron la sorpresa al golear al conjunto francés y sueñan con ser un ‘caballo negro’ rumbo a octavos.
- Frankfurt 5-1 Galatasaray. En una de las sorpresas de la jornada, los alemanes golearon en su debut y escalaron al primer lugar general, algo que esperan mantener durante varias jornadas.
- Sporting Lisboa 4-1 Kairat. Los de Portugal consiguieron un importante triunfo ante un equipo que acaba de debutar en la Champions League.
- Newcastle 1-2 Barcelona. En el partido del día, los ‘culés’ se impusieron a los ingleses con un doblete de Marcus Rashford; por el Newcastle descontó Anthony Gordon al 90'.
Manchester City 2-0 Napoli. Este fue el reencuentro de Kevin De Bruyne contra su ex equipo, aunque no pudo hacer la diferencia y los de ‘Pep’ Guardiola vencieron con goles de Erling Haaland y Jerémy Doku.
Tabla general de la Champions League 2025-2026, jornada 1
Es un hecho que la tabla no terminará así, sin embargo, tenemos varias
sorpresas
entre los primeros lugares luego de la primera jornada, gracias a las victorias inesperadas de varios equipos:
- Frankfurt / 3 puntos / +4 goles
- PSG / 3 puntos / +4 goles
- Club Brujas / 3 puntos / +3 goles
- Sporting Lisboa / 3 puntos / +3 goles
- Union Saint-Gilloise / 3 puntos / +2 goles
- Bayern Múnich / 3 puntos / +2 goles
- Arsenal / 3 puntos / +2 goles
- Inter / 3 puntos / +2 goles
- Manchester City / 3 puntos / +2 goles
- Qarabag / 3 puntos / + 1 gol
- Liverpool / 3 puntos / +1 gol
- Barcelona / 3 puntos / +1 gol
- Real Madrid / 3 puntos / +1 gol
- Tottenham / 3 puntos / +1 gol
- Borussia Dortmund / 1 punto / 0 goles
- Juventus / 1 punto / 0 goles
- Leverkusen / 1 punto / 0 goles
- Bodo/Glimt / 1 punto / 0 goles
- Kopenaghe / 1 punto / 0 goles
- Slavia Praga / 1 punto / 0 goles
- Olympiacos / 1 punto / 0 goles
- Pafos / 1 punto / 0 goles
- Atlético de Madrid / 0 puntos / -1 gol
- Benfica / 0 puntos / - 1 gol
- Marsella / 0 puntos / -1 gol
- Newcastle / 0 puntos / -1 gol
- Villarreal / 0 puntos / -1 gol
- Chelsea / 0 puntos / -2 goles
- PSV / 0 puntos / -2 goles
- Ajax / 0 puntos / -2 goles
- Athletic Bilbao / 0 puntos / -2 goles
- Napoli / 0 puntos / -2 goles
- Kairat / 0 puntos / -3 goles
- Mónaco / 0 puntos / -3 goles
- Galatasaray / 0 puntos / -4 goles
- Atalanta / 0 puntos / -4 goles
Los primeros 8 equipos avanzan directamente a la siguiente ronda, mientras que del lugar 9 al 24 se miden en un repechaje para conseguir un lugar; del 25 en adelante quedan eliminados.
