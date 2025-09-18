Análisis NFL Fecha 3: Bills invictos abren ante Dolphins; Chiefs-Giants y Lions-Ravens definirán las tendencias dominicales

Bills vs Dolphins: Buffalo, con Josh Allen al mando de una ofensiva explosiva de 35.5 puntos por juego, es favorito por 12.5 puntos ante unos Dolphins 0-2 que han cedido 33 puntos en cada salida.
Busca revertir su racha de 5 derrotas seguidas ante los Bills en Highmark Stadium.
La defensa de los Dolphins, bajo presión en semana corta, enfrenta el desafío de contener a Allen, quien ganó 13 de 14 contra Tua Tagovailoa.
Expertos predicen blowout para Buffalo, con total over 50.5, destacando el hot seat de Mike McDaniel y la cultura en crisis de Miami.
Chiefs vs Giants: Kansas City 0-2, pero con Patrick Mahomes listo para explotar ante una secundaria vulnerable de NY, es favorito por 6.5 en SNF; Giants, impulsados por 450 yardas de Russell Wilson vs Cowboys.
Buscan upset con Malik Nabers, aunque KC domina en yardas por drive.
Pronóstico SNF: Los Chiefs, pese a lesiones en WR como Xavier Worthy, ajustarán su passing game contra una front seven sólida de Giants; predicciones ven victoria cerrada 27-24 para KC, con énfasis en la desesperación de ambos 0-2 y el liderazgo de Andy Reid para evitar 0-3.
Lions vs Ravens: En MNF, Baltimore 1-1 promedia 40.5 puntos con Lamar Jackson y Derrick Henry, favorecido por 5.5 sobre Detroit, que anotó 52 vs Bears pero tiene 0-4 histórico en M&T Bank; duelo de ofensivas élite con Jahmyr Gibbs vs run defense vulnerable de Ravens.
Expectativas MNF: Ravens, con TD sorpresa de Devontez Walker, buscan consolidar como el equipo más scary de NFL; Lions, agresivos en fourth down (4-5), podrían cubrir con su ataque rápido, pero expertos ven wild game con Baltimore ganando por poco, previniendo choke en Q4.