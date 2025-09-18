inklusion.png Sitio accesible
Análisis NFL Fecha 3: Bills invictos abren ante Dolphins; Chiefs-Giants y Lions-Ravens definirán las tendencias dominicales

En la NFL dominan Dolphins en TNF con Josh Allen imparable; Chiefs busca victoria vs Giants de Russell Wilson y Lions desafía a Ravens de Lamar Jackson en MNF.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • Bills vs Dolphins: Buffalo, con Josh Allen al mando de una ofensiva explosiva de 35.5 puntos por juego, es favorito por 12.5 puntos ante unos Dolphins 0-2 que han cedido 33 puntos en cada salida.
    • Busca revertir su racha de 5 derrotas seguidas ante los Bills en Highmark Stadium.
  • La defensa de los Dolphins, bajo presión en semana corta, enfrenta el desafío de contener a Allen, quien ganó 13 de 14 contra Tua Tagovailoa.
  • Expertos predicen blowout para Buffalo, con total over 50.5, destacando el hot seat de Mike McDaniel y la cultura en crisis de Miami.
  • Chiefs vs Giants: Kansas City 0-2, pero con Patrick Mahomes listo para explotar ante una secundaria vulnerable de NY, es favorito por 6.5 en SNF; Giants, impulsados por 450 yardas de Russell Wilson vs Cowboys.
    • Buscan upset con Malik Nabers, aunque KC domina en yardas por drive.
  • Pronóstico SNF: Los Chiefs, pese a lesiones en WR como Xavier Worthy, ajustarán su passing game contra una front seven sólida de Giants; predicciones ven victoria cerrada 27-24 para KC, con énfasis en la desesperación de ambos 0-2 y el liderazgo de Andy Reid para evitar 0-3.
  • Lions vs Ravens: En MNF, Baltimore 1-1 promedia 40.5 puntos con Lamar Jackson y Derrick Henry, favorecido por 5.5 sobre Detroit, que anotó 52 vs Bears pero tiene 0-4 histórico en M&T Bank; duelo de ofensivas élite con Jahmyr Gibbs vs run defense vulnerable de Ravens.
  • Expectativas MNF: Ravens, con TD sorpresa de Devontez Walker, buscan consolidar como el equipo más scary de NFL; Lions, agresivos en fourth down (4-5), podrían cubrir con su ataque rápido, pero expertos ven wild game con Baltimore ganando por poco, previniendo choke en Q4.
