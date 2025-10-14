Selección Mexicana 1-1 Ecuador: EN VIVO, resultado del amistoso de hoy 14 de octubre

La Selección Mexicana ya no tiene partidos oficiales antes del Mundial de 2026 y deberá trabajar seriamente en sus compromisos amistosos. Es por eso que este partido vs Ecuador es clave como preparación para la Copa del Mundo, considerando el gran nivel del conjunto ecuatoriano en el último año.

Por si fuera poco, el ‘Tricolor’ dirigido por Javier Aguirre viene de una amarga derrota por 4-0 ante Colombia, también en partido amistoso, en un encuentro que levantó varias dudas respecto al funcionamiento del equipo a unos cuantos meses de ser anfitriones del Mundial.

México 1-1 Ecuador, resultado en vivo

Gol de Ecuador, penal anotado por Alcívar

Minuto 15: Se revisa penal para Ecuador

Minuto 3: ¡GOOOL DE MÉXICO! Germán Berterame aprovechó un error en la salida de Ecuador y consiguió el primero de la noche

20:30 horas: ¡Comienza el partido!

El partido comienza a las 20:30 horas

20:10 horas: Alineación de México confirmada: Rangel; Reyes, Vásquez, Montes, Chávez; Romo, Lira, Sánchez; Lozano, Berterame y Quiñones

Hay varias zonas del estadio que no se vendieron para este partido de México

Recordemos que el encuentro se juega en el Estadio Akron

Alineaciones del México vs Ecuador

Para este partido, el ‘Vasco’ Aguirre realizará varios cambios en comparación al partido contra Colombia . Ahora el once inicial lo conforman:



Portería: R. Rangel

Defensa: I. Reyes , J. Vásquez , C. Montes y M. Chávez

, J. , C. y M. Mediocampo: E. Lira , L. Romo y E. Sánchez

, L. y E. Delantera: H. Lozano, G. Berterame y J. Quiñones

Por otro lado, el técnico de Ecuador, Sebastian Beccacece, utilizará a varios de sus titulares para este partido. El once lo conforman:



Portería: H. Galíndez

Defensa: A. Preciado, J. Ordóñez, W. Pacho y Y. Medina

y Y. Medina Mediocampo: P. Vite, J. Alcívar y A. Franco

Delantera: A. Medina, E. Valencia y J. Yeboah

¿Dónde ver el México vs Ecuador?

Y claro, el partido de la Selección Mexicana vs Ecuador este martes 14 de octubre en punto de las 20:30 horas se podrá disfrutar a través de la señal de TV Azteca, por el canal 7.

Contará con la mejor narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García y los comentarios de ‘Zague', con una alineación titular que es espectáculo asegurado cada vez que juega México.

Nos vemos al rato por Azteca 7. El juego empieza cuando lo desee la “FMF”. Manuel. pic.twitter.com/UJyeEx4qNO — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) October 11, 2025

