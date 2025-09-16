¿Adiós a la temporada? Confirman terrible lesión en Henry Martín, delantero del América

El delantero del Club América Henry Martín volvió a sufrir una fuerte lesión que lo alejará de las canchas por varias semanas, pues a través de sus redes sociales el conjunto azulcrema dio a conocer que el mexicano sufrió una esguince en la rodilla izquierda a un par de días de que se disputara el Clásico Nacional ante Chivas.

Esta lesión se le suma a las que ha tenido el delantero de la Selección Mexicana en los últimos meses, los cuales le hicieron perderse partidos como el América vs Pachuca, Atlas vs América, Tigres vs América, así como los cotejos ante Juárez y Tijuana.

Henry Martín tiene nuevo número en el América [VIDEO] Por años, el delantero mexicano y capitán de las Águilas portó el 21; sin embargo, una nueva era comienza para el último tricampeón del futbol mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué tan grave es la lesión de Henry Martín?

A pesar de que no se dio a conocer el grado del esguince que sufrió Henry Martín , esta lesión podría hacer que el delantero esté fuera de las canchas entre dos a ocho semanas, esto dependiendo de la gravedad de la misma.

Y es que de acuerdo con portales especializados, el esguince de una rodilla afecta la movilidad de la pierna del paciente, esto debido al dolor e inflamación generada por el tipo de lesión.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Henry Martín con el América?

Tomando en cuenta que el delantero del América podría estar fuera hasta ocho semanas por su lesión, Henry Martín podría volver a las canchas hasta mediados de octubre de este mismo 2025.

Sin embargo, informes que se han dado a conocer a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, sugieren que el delantero americanista podría regresar a inicios del próximo mes, esto dependiendo de la evolución de la lesión.

Partidos que se podría perder Henry Martín con el América

Tomando en cuenta el tiempo de recuperación antes mencionado, los partidos que se podría perder el delantero azulcrema son los siguientes:

Monterrey vs América

Atlético San Luis vs América

América vs Pumas

América vs Santos Laguna

Cruz Azul vs América

América vs Puebla

¿Cuántos goles lleva en la temporada Henry Martín?

Vale la pena mencionar que el delantero americanista aún no ha logrado marcar ni un gol en la presente temporada de la Liga MX ni en Leagues Cup, esto debido a que se ha perdido un total de seis partidos en el inicio de la campaña.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.