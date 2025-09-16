Cruz Azul recibe malas noticias para su participación en la Copa Intercontinental 2025

Uno de los torneos que más le hace ilusión a Cruz Azul es la Copa Intercontinental 2025, en donde enfrentará a los campeones de los otros continentes con la intención de llegar lo más lejos posible y poder medirse al monarca de la Champions League, el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, hay un detalle que podría afectar a la ‘Máquina’ antes del torneo, considerando que ocurre precisamente a mitad de temporada y justo antes del mercado de fichajes de invierno, aunque claro, la plantilla de Cruz Azul es una de las más fuertes que hay en toda la Concacaf.

Cruz Azul no podrá hacer fichajes para la Copa Intercontinental 2025

Los ‘Celestes’ debieron hacer su mercado de fichajes del verano pensando en refuerzos para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, así como para la Copa Intercontinental 2025, ya que no podrán hacer nuevas incorporaciones para este último torneo y deberán afrontarlo con la plantilla que tienen.

El mercado de fichajes terminó el pasado 12 de septiembre; en el último mercado, Cruz Azul fichó a José Paradela y Jeremy Márquez, sin embargo, no pudo fichar a un delantero y esa ha sido una de las grandes críticas al conjunto ‘celeste’, ya que solo cuentan con Ángel Sepúlveda y el juvenil Mateo Levy.

¿Cuándo será la Copa Intercontinental 2025 y contra quién jugará Cruz Azul?

Ya hay calendario oficial para los partidos de la Copa Intercontinental 2025. Cruz Azul hará su debut el 10 de diciembre en contra del campeón de la Copa Libertadores, pero todavía falta mucho para conocer a su rival, considerando que ese torneo terminará hasta el 29 de noviembre.

Si Cruz Azul logra vencer al campeón de la Libertadores, se enfrentará al ganador de la llave entre el Al-Ahli Saudi y el Pyramids; se medirán en la semifinal y la gran final será el 17 de diciembre ante el PSG, el campeón de la Champions League.

