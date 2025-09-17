inklusion.png Sitio accesible
Selección Mexicana confirma juego con Paraguay en noviembre

Publicado por: Ximena Ochoa

Aquí tienes cinco datos sobre el amistoso México vs Paraguay en noviembre de 2025:

  • Se jugará el 18 de noviembre de 2025
  • El partido será en el Alamodome, en San Antonio, Texas
  • Este será el último amistoso del año para México, parte de la preparación final rumbo al Mundial 2026
  • Tanto México como Paraguay ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo 2026
  • El partido originalmente se planeó para jugarse en Monterrey (“Gigante de Acero”), pero luego se cambió a San Antonio por temas de patrocinio y negociaciones

Selección Mexicana
Deportes
