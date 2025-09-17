Selección Mexicana confirma juego con Paraguay en noviembre

Aquí tienes cinco datos sobre el amistoso México vs Paraguay en noviembre de 2025:

Se jugará el 18 de noviembre de 2025

El partido será en el Alamodome , en San Antonio, Texas

, en San Antonio, Texas Este será el último amistoso del año para México , parte de la preparación final rumbo al Mundial 2026

, parte de la preparación final rumbo al Mundial 2026 Tanto México como Paraguay ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo 2026

2026 El partido originalmente se planeó para jugarse en Monterrey (“Gigante de Acero”), pero luego se cambió a San Antonio por temas de patrocinio y negociaciones

