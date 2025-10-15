Isaac del Toro arrasa en el Giro de Veneto con su triunfo número 16

El joven mexicano Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, deslumbró en el Giro de Veneto 2025, una de las pruebas más exigentes del calendario europeo.

La carrera, celebrada entre Vicenza y Verona con un recorrido de 161,2 kilómetros, fue el escenario perfecto para que el bajacaliforniano de 22 años mostrara su potencia, estrategia y madurez deportiva.

Con un ataque fulminante en los últimos 10 kilómetros, Del Toro dejó atrás al francés Romain Grégoire y cruzó la meta en solitario. Su triunfo no solo cerró la temporada con broche de oro, sino que consolidó su estatus como uno de los talentos más prometedores del ciclismo mundial.

¿Cómo ganó la carrera?

En el ascenso final del Giro de Veneto, Del Toro ejecutó un movimiento táctico brillante, un cambio de ritmo explosivo que sus rivales no pudieron seguir.

El mexicano se mantuvo firme hasta el final, resistiendo la presión del grupo perseguidor encabezado por Pavel Sivakov. Esta maniobra demostró su control del esfuerzo y su inteligencia en competencia, dos cualidades que lo distinguen como un corredor completo.

Para los aficionados, su actuación es un ejemplo de cómo la estrategia y la resistencia pueden vencer a la velocidad pura. Su dominio en la montaña recuerda a los grandes escaladores que marcaron época en el ciclismo europeo.

Del Toro completó la prueba en 3 horas, 24 minutos y 29 segundos, con una media superior a los 47 km/h. Detrás de él, Sivakov (también del UAE Team Emirates) y el noruego Jonas Abrahamsen completaron el podio.

La presencia de corredores de México, Francia, Noruega y Uruguay confirmó la diversidad y la fuerza global del ciclismo actual.

Isaac del Toro consigue temporada de ensueño

El Giro de Veneto se suma a una lista impresionante de victorias para Del Toro en 2025. El mexicano conquistó también:



El Gran Piamonte

El Giro de Emilia

Además, logró posiciones destacadas en el Giro de Lombardía, Tres Valles Varesinos y el Mundial de Ruta. Su constancia lo coloca entre los corredores más efectivos del WorldTour, con una tasa de éxito cercana al 40% en competencias clave.

Cada triunfo confirma que su ascenso no es casualidad, sino fruto de un trabajo estructurado, apoyo de equipo y talento natural.

Del Toro se convierte en el nuevo orgullo del ciclismo latino

Con solo 22 años, Isaac del Toro ya inspira a una nueva generación de ciclistas latinoamericanos. Su madurez, disciplina y visión estratégica lo convierten en un referente para los jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo.

El UAE Team Emirates encontró en él una joya capaz de competir por etapas y clásicas, y su futuro apunta a grandes vueltas como el Tour de Francia o la Vuelta a España.

Si mantiene su ritmo ascendente, podría ser el primer mexicano en conquistar una de las tres grandes competencias por etapas en los próximos años.

