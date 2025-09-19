VIDEO: La extraordinaria asistencia de Rodrigo Huescas con la que debutó en la Champions League

El mexicano Rodrigo Huescas brilló en su debut en Champions League, el originario de Naucalpan sigue consagrando su paso por el viejo continente y dando buenos resultados para su club.

El empate de ayer ante el Bayer Leverkusen (2-2), en la primera jornada de la Champions League, dejó un muy buen sabor de boca para el mexicano. Huescas jugó los 90 minutos, dió la asistencia para el segundo gol del Copenhague y estuvo cerca de anotar.

En su segunda temporada en Europa y con 22 años recién cumplidos, Huescas ya suma en su palmarés personal, un campeonato de Liga en y la Copa de Dinamarca, ambos torneos ganados en 2025.

Los buenos resultados del mexicano son solo el reflejo del buen momento por el que atraviesa, a pesar de su corta edad, en la mente de Huescas está el llegar a la Premier League . Al finalizar su primera presentación en Champions fue ovacionado con cánticos por parte de los locales.

Copenhagen fans applauding and chanting ‘FREE HUESCAS’ after scoring his goal today. 😂🇲🇽🇩🇰



pic.twitter.com/GqbDcXyf6r — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 18, 2025

Así fue el debut de Huescas en Champions League

Cuando corría el minuto 86, Rodrigo Huescas se agregó al ataque y puso un centro preciso a su compañero brasileño Robert Vinicius, quien únicamente empujó el balón a la portería, desatando la euforia local.

Resultados Champions League jornada 1

Kopenague 2-2 Leverkusen.

Club Brujas 4-1 Mónaco.

Frankfurt 5-1 Galatasaray.

Sporting Lisboa 4-1 Kairat.

Newcastle 1-2 Barcelona.

Manchester City 2-0 Napoli.

Próximo partido de Rodrigo Huescas en Champions League

La próxima presentación de Rodrigo Huescas en Champions League será el miércoles 1 de octubre, cuando el Copenhague visite al Qarabag.

Ese partido será transmitido en México por HBO Max o a través de TNT, a las 11 a.m. hora local de CDMX.

