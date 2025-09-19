VIDEO: La extraordinaria asistencia de Rodrigo Huescas con la que debutó en la Champions League
El canterano de Cruz Azul fue pieza clave para el empate del Copenhague y fue ovacionado en el Parken Stadion
El mexicano Rodrigo Huescas brilló en su debut en Champions League, el originario de Naucalpan sigue consagrando su paso por el viejo continente y dando buenos resultados para su club.
El empate de ayer ante el Bayer Leverkusen (2-2), en la primera jornada de la Champions League, dejó un muy buen sabor de boca para el mexicano. Huescas jugó los 90 minutos, dió la asistencia para el segundo gol del Copenhague y estuvo cerca de anotar.
En su segunda temporada en Europa y con 22 años recién cumplidos, Huescas ya suma en su palmarés personal, un campeonato de Liga en y la Copa de Dinamarca, ambos torneos ganados en 2025.
Los buenos resultados del mexicano son solo el reflejo del buen momento por el que atraviesa, a pesar de su corta edad, en la mente de Huescas está el llegar a la Premier League . Al finalizar su primera presentación en Champions fue ovacionado con cánticos por parte de los locales.
Copenhagen fans applauding and chanting ‘FREE HUESCAS’ after scoring his goal today. 😂🇲🇽🇩🇰— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 18, 2025
pic.twitter.com/GqbDcXyf6r
Así fue el debut de Huescas en Champions League
Cuando corría el minuto 86, Rodrigo Huescas se agregó al ataque y puso un centro preciso a su compañero brasileño Robert Vinicius, quien únicamente empujó el balón a la portería, desatando la euforia local.
¡ASISTENCIA DE RODRIGO HUESCAS! ¡GOLAZO DE COPENHAGUE! 😍🇲🇽— TNT Sports México (@tntsportsmex) September 18, 2025
El mexicano puso un pase espectacular y Robert sentenció de cabeza. ⚽
🎙️ @christianelguea
🇩🇰 @FCKobenhavn 2-1 @bayer04_es 🇩🇪
📲 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTvG44
📺 @TNTLA#TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/DaME70I1kv
Resultados Champions League jornada 1
- Kopenague 2-2 Leverkusen.
- Club Brujas 4-1 Mónaco.
- Frankfurt 5-1 Galatasaray.
- Sporting Lisboa 4-1 Kairat.
- Newcastle 1-2 Barcelona.
- Manchester City 2-0 Napoli.
Próximo partido de Rodrigo Huescas en Champions League
La próxima presentación de Rodrigo Huescas en Champions League será el miércoles 1 de octubre, cuando el Copenhague visite al Qarabag.
Ese partido será transmitido en México por HBO Max o a través de TNT, a las 11 a.m. hora local de CDMX.
