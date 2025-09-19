inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
adn Deportes
Nota

VIDEO: La extraordinaria asistencia de Rodrigo Huescas con la que debutó en la Champions League

El canterano de Cruz Azul fue pieza clave para el empate del Copenhague y fue ovacionado en el Parken Stadion

La extraordinaria asistencia de Rodrigo Huescas con la que debutó en la Champions League
@CarlosReynosoKC /X
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Sergio Valladares

El mexicano Rodrigo Huescas brilló en su debut en Champions League, el originario de Naucalpan sigue consagrando su paso por el viejo continente y dando buenos resultados para su club.

El empate de ayer ante el Bayer Leverkusen (2-2), en la primera jornada de la Champions League, dejó un muy buen sabor de boca para el mexicano. Huescas jugó los 90 minutos, dió la asistencia para el segundo gol del Copenhague y estuvo cerca de anotar.

En su segunda temporada en Europa y con 22 años recién cumplidos, Huescas ya suma en su palmarés personal, un campeonato de Liga en y la Copa de Dinamarca, ambos torneos ganados en 2025.

Los buenos resultados del mexicano son solo el reflejo del buen momento por el que atraviesa, a pesar de su corta edad, en la mente de Huescas está el llegar a la Premier League . Al finalizar su primera presentación en Champions fue ovacionado con cánticos por parte de los locales.

No aceptaran pagos en efectivo en Mundial 2026
También te puede interesar:

Mundial 2026 no aceptará pesos mexicanos por esta razón

El presidente regional de Visa señaló que se está trabajando para que durante el Mundial 2026 no se acepten pagos en efectivo en México; aquí los detalles.

adn Deportes
Ver nota

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así fue el debut de Huescas en Champions League

Cuando corría el minuto 86, Rodrigo Huescas se agregó al ataque y puso un centro preciso a su compañero brasileño Robert Vinicius, quien únicamente empujó el balón a la portería, desatando la euforia local.

Resultados Champions League jornada 1

  • Kopenague 2-2 Leverkusen.
  • Club Brujas 4-1 Mónaco.
  • Frankfurt 5-1 Galatasaray.
  • Sporting Lisboa 4-1 Kairat.
  • Newcastle 1-2 Barcelona.
  • Manchester City 2-0 Napoli.

Próximo partido de Rodrigo Huescas en Champions League

La próxima presentación de Rodrigo Huescas en Champions League será el miércoles 1 de octubre, cuando el Copenhague visite al Qarabag.

Ese partido será transmitido en México por HBO Max o a través de TNT, a las 11 a.m. hora local de CDMX.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Deportes
Futbol
Champions League
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!