Se calientan los ánimos en el México vs Ecuador con una “batalla campal” en las tribunas del estadio Akron

El partido amistoso de fecha FIFA del pasado 15 de octubre entre México y Ecuador dejó un saldo rojo de por lo menos dos heridos en las gradas del Estadio Akron de Guadalajara .

Aficionados mexicanos y ecuatorianos se hicieron de palabras después de la falta de acción del partido que terminó en un empate (1-1) que dejó más dudas que certezas en el equipo mexicano, que se suponía ganaría de manera cómoda. Lo que al principio parecía una simple discusión, terminó en una bronca donde varias personas fueron golpeadas.

Algunos medios de comunicación, pero principalmente aficionados que grabaron con sus propios teléfonos fueron los que reportaron varias peleas en distintos puntos de las gradas del Akron. Dentro de las “broncas” se pudo detectar a policías y personal de seguridad del inmueble que fueron golpeados al tratar de parar las agresiones.

A más de 12 horas de culminado el partido, ni el inmueble, ni la Federación Mexicana de Fútbol se han pronunciado al respecto. Si bien no hay un número oficial de personas lesionadas, se reportan que al menos 6 personas fueron golpeadas.

Javier Aguirre con un pie fuera del ‘tri’

Javier “El Vasco” Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol se ha mostrado muy cauto ante las críticas y abucheos de los aficionados mexicanos tras los recientes fracasos y el bajo nivel presentado por el combinado nacional.

Al terminar el partido amistoso entre México y Ecuador en el Estadio Akron,“El Vasco” ofreció una breve conferencia de prensa donde ratificó su trabajo al frente del equipo, si bien el técnico mexicano no pasa por alto las críticas, aseguró que busca callar a los detractores a base de trabajo y buenos resultados.

No tenemos que mandar mensajes a nadie, tenemos que ganar y de esa manera todavía los escépticos seguirán así, tienen que sacar cosas. Está bien, viven de eso, es su profesión, no soy quién para juzgarlos. Seguir jugando y ganando es la mejor medicina. -Javier Aguirre

A prácticamente 8 meses del Mundial de 2026, el ‘tri’ pasa por un momento de mucha incertidumbre y malos resultados. La goleada ante Colombia y el empate ante Ecuador han levantado sospechas de la supuesta salida de Javier Aguirre del banquillo mexicano. A pesar de la falta de tiempo para un nuevo proyecto en ruta a 2026, hay quienes aseguran que Rafa Márquez es el que sigue en la lista para tomar las riendas.

