¡Casi listo! Las selecciones que ya amarraron su boleto para el Mundial 2026 en México, EUA y Canadá

Luego de la fecha FIFA de octubre el Mundial del próximo 2026 está a nada de conocer a todas las selecciones invitadas al torneo, pues dentro de las confederaciones de África y Asia se sumaron combinados como los de Qatar, Arabia Saudita, Egipto, así como Sudáfrica a la lista de naciones con boleto para el campeonato.

A pesar de ello, es importante mencionar que aún falta mucho recorrido para conocer a los invitados de confederaciones como las de Europa y América del Norte, las cuales definirán a sus clasificados al menos hasta finales de este mismo 2025.

Lista de selecciones con boleto para el Mundial 2026

Hasta octubre de este 2025, suman un total de 28 selecciones con boleto en mano para el Mundial 2026 , esto contando a México, Estados Unidos y Canadá, países que fungirán como anfitriones del torneo de la FIFA.

Los clasificados al momento son:

Concacaf: México, EUA y Canadá

Conmebol: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay

CAF (África): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

AFC (Asia): Japón, Nueva Zelanda (OFC), Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

UEFA: Inglaterra

¿Qué selecciones aún pueden alcanzar boleto para el Mundial 2026?

Más allá de las selecciones que ya cuentan con su boleto asegurado para el Mundial 2026, es importante señalar que combinados como los de Camerún, Nigeria, Irak, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, aún pueden conseguir su pase a la próxima Copa del Mundo por medio del repechaje.

De igual forma países como Panamá, Costa Rica, Jamaica y Honduras cuentan con posibilidades de llegar al próximo Mundial. Por su parte, en el sector de la UEFA, todavía son 15 selecciones las que pueden amarrar su pase al torneo internacional de la FIFA.

¿Cuándo es la próxima fecha FIFA?

Vale la pena mencionar que la próxima fecha FIFA en la que se seguirán disputando boletos para la próxima Copa del Mundo , se realizará del 10 al 18 de noviembre de este 2025, por lo cual la actividad de selecciones regresará en un mes.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Será hasta el 11 de junio del próximo 2026 que esté iniciando oficialmente la Copa del Mundo en donde México volverá a ser anfitrión. El término del torneo internacional de la FIFA será hasta el 19 de julio del mismo año.

