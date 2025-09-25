OFICIAL: Presentan a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026 y lucen ¡Increíbles y Poderosas!
Ya falta menos para el Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos y la FIFA ya reveló más detalles sobre este importante evento.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó oficialmente a las mascotas del Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, se trata de un jaguar, un alce y un águila calva.
Presentan a las mascotas del Mundial 2026
Fue mediante redes sociales que la FIFA dio a conocer los nombres de las mascotas, se trata de Maple, un alce canadiense, Zayu, un jaguar mexicano y Clutch, un águila calva de Estados Unidos.
Permítanos presentarnos oficialmente
¿Qué representan las mascotas del Mundial 2026?
Las mascotas tienen como objetivo reflejar la identidad cultural de cada uno de los países organizadores.
Maple es un alce vestido con un uniforme rojo que representa a la selección nacional de Canadá. Cabe mencionar que este animal es característico de los bosques del norte y es un símbolo de fuerza y resistencia.
Zayu es un jaguar mexicano, figura central en diversas civilizaciones prehispánicas y se le asocia con poder y misticismo. Aparece con un uniforme verde inspirado en la fauna y riqueza cultural de México.
Clutch es un águila calva que hace referencia al espíritu competitivo y a la libertad. Aparece vestida con un uniforme azul.
¿Por qué hay mascotas en los Mundiales?
Las mascotas del Mundial 2026 tienen un rol fundamental pues son el puente cultural entre los anfitriones y los aficionados, además, están presentes en los partidos y eventos oficiales.
Su presencia refuerza la imagen del torneo que es una fiesta en la que conviven las diferentes culturas del mundo.
¿Cuándo es el Mundial 2026?
La Copa del Mundo se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 y contará con 48 equipos y 104 partidos durante 39 días.
El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y albergará 13 partidos.
