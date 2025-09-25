Mundial 2026: Las mascotas que han tenido las distintas copas del mundo ¿Cuál es tu favorita?

A menos de un año de que inicie el Mundial 2026 de la FIFA en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional reveló a Zayu, Maple y Clutch como las mascotas oficiales de la próxima Copa del Mundo que será inaugurada en el mítico Estadio Azteca.

Sin embargo y más allá del jaguar, alce y águila que estarán en la próxima edición, vale la pena destacar a emblemáticos personajes como Willie, Tip and Tap, Gauchito y Zakumi, los cuales destacaron como las mascotas en los Mundiales de 1966, 1974, 1978 y 2010 respectivamente.

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 [VIDEO] Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son las 3 mascotas que ha tenido el Mundial de la FIFA en México?

Con el anuncio de Zayu como parte de las mascotas del Mundial 2026 de la FIFA, el ya emblemático jaguar se une a Juanito y Pique como los representantes de la Copa del Mundo dentro de toda la República Mexicana.

Juanito, mascota de la Copa del Mundo de 1970, destaca en la historia de este torneo gracias a que fue el segundo en oficializar el campeonato. Por su parte, Pique fue el encargado de darle rostro a la edición de México 1986.

¿Cuándo nació la primera mascota mundialista de la FIFA?

La tradición de las mascotas en los mundiales de la FIFA nació con la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, pues en ese momento nació el icónico león Willie que se encargó de oficializar todo el evento en el país del viejo continente.

Por su parte, la última mascota fue La’eeb en el Mundial de Qatar 2022 que terminó ganando la Selección de Argentina de Lionel Messi.

Lista de las mascotas de los mundiales de la FIFA

Más allá de las dos mascotas antes mencionadas y las reveladas por la FIFA para el Mundial del 2026, es importante recordar a todos los emblemáticos personajes que han sido los rostros de la Copa del Mundo:

World Cup Willie: Inglaterra 1966

Juanito: México 1970

Tip and Tap: Alemania 1974

Gauchito: Argentina 1978

Naranjito: España 1982

Pique: México 1986

Ciao: Italia 1990

Sticker: EUA 1994

Footix: Francia 1998

Ant, Kaz and Nik: Corea-Japón 2002

Goleo vi and Pille: Alemania 2006

Zakumi: Sudáfrica 2010

Fuleco: Brasil 2014

Zabivaka: Rusia 2018

La’eeb: Qatar 2022

¿Qué significa “Zayu”, nombre de la mascota de México para el Mundial 2026?

De acuerdo con lo señalado por el máximo organismo rector del futbol, el nombre que recibió la mascota de México para el Mundial 2026 significa “unidad, fuerza y alegría”, puntos que caracterizan a nuestro país de cara a la próxima edición del torneo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.