En La Granja VIP, Alberto del Río contó las razones por las que triunfó en WWE

Alberto del Río , uno de los luchadores hispanos más reconocidos de la última década, volvió a acaparar los reflectores al compartir, durante su participación en La Granja VIP, los motivos que lo llevaron a triunfar en la WWE.

En su primera aparición dentro del reality de TV Aztec a, el exmegacampeón de AAA y exsuperestrella de la empresa estadounidense de lucha libre relató cómo su talento, oportunidad y formación coincidieron para catapultarlo al éxito internacional.

“Llegué en el momento adecuado”, recordó el excampeón de WWE

Durante una charla con sus compañeros del reality, Alberto del Río fue cuestionado sobre su paso por la lucha libre en Estados Unidos. Ahí, explicó que su llegada a WWE se dio en una etapa clave para la compañía, que buscaba expandirse en el mercado latino, especialmente en México.

“Sí soy muy bueno, pero también llegué en el momento adecuado. México era su mercado principal”, dijo el luchador, quien destacó que su perfil encajó con las necesidades de la empresa.

Asimismo, agradeció los entrenamientos y cursos de desarrollo que recibió en la WWE, los cuales, según contó, lo ayudaron a convertirse en una figura completa del entretenimiento deportivo, pese a que en el momento lo rechazó.

El apoyo de Rey Mysterio y la era dorada mexicana

El Patrón también recordó con cariño las palabras de Rey Mysterio , considerado el luchador latino más importante en la historia de la empresa. Según contó, Mysterio lo alentó a brillar sin rivalidades personales: “‘Wey’, que la empresa se quede con uno de nosotros y qué bueno que es contigo”.

Entre 2010 y 2014, Alberto del Río fue una pieza fundamental en la estrategia de WWE para atraer al público mexicano, en una época donde los programas se transmitían por televisión abierta en el país.

Su personaje carismático y su estilo técnico lo llevaron a ser dos veces Campeón de la WWE, dos veces Campeón Mundial de Peso Pesado, ganador del Royal Rumble 2011 y del Money in the Bank 2011.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite por TV Azteca Uno, de lunes a viernes a las 21:00 horas; también está disponible en Disney Plus y aztecauno.com, donde los fans pueden seguir las confesiones y retos de los participantes.

