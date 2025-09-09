Vete organizando: Estos serán los horarios para los partidos del Mundial 2026

El Mundial de 2026 que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra a menos de un año de comenzar. La FIFA comienza a revelar detalles poco a poco y lo mejor es que ya conocemos los horarios de los partidos, los cuales serán desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Sí, en México la fiesta del Mundial se vivirá todo el día, desde la mañana hasta la noche, sobre todo en la fase de grupos, donde tendremos al menos cuatro partidos al día y un espectáculo asegurado.

Horarios oficiales de los partidos para el Mundial de 2026

Los horarios tentativos para todos los partidos de la Copa del Mundo, según la hora local de México, son:



10:00 am

13:00 pm

16:00 pm

19:00 pm

Si bien podría haber algún cambio una vez que el sorteo y la logística se hayan definidio, estos horarios serán los que tendremos durante el justa, los cuales son muy similares a los que tuvimos durante el Mundial de Clubes 2025.

Destaca que estos horarios darán futbol durante todo el día a México, Estados Unidos y Canadá, sin mencionar que al público en Europa le será relativamente sencillo poder disfrutar de la mayoría sin necesidad de desvelarse tanto.

¿Cuándo empieza el Mundial de 2026?

La gran inauguración del Mundial será el jueves 11 de junio, con un partido en el Estadio Azteca en el que participará la Selección Mexicana. En contraste, la final será el domingo 19 de julio.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 tendrá México?

En total, México será anfitrión de 13 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Estos encuentros estarán divididos en el Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio Akron (Jalisco) y Estadio BBVA (Nuevo León).



Estadio Azteca: 5 partidos , 3 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final y 1 de octavos de final

, 3 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final y 1 de octavos de final Estadio Akron: 4 partidos , todos de fase de grupos

, todos de fase de grupos Estadio BBVA: 4 partidos, 3 de fase de grupos y 1 de dieciseisavos de final

Lo que es un hecho es que las rondas finales del Mundial se jugarán en Estados Unidos, en los estadios más modernos que hay en el continente americano.

