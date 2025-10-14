¿Dónde está Cabo Verde? El país que por primera vez se clasificó a un Mundial de Fútbol

El próximo Mundial de 2026 no solo será la Copa del Mundo con más participantes de la historia , también va a tener selecciones que nunca antes se habían clasificado a esta competencia.

La selección de Cabo Verde, una pequeña isla del archipiélago africano logró clasificar como primer lugar de su grupo tras vencer 3-0 a la selección de Esuatini, en la jornada final de las clasificatorias de la Confederación Africana de Fútbol . Este resultado dejó a Camerún en el segundo lugar del grupo D con posibilidad de buscar repechaje.

Actualmente ya hay 6 selecciones de la CAF clasificadas al Mundial de 2026:



Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es una pequeña isla soberana, ubicada frente a las costas de Senegal y Mauritania. Alguna vez clave en el comercio de esclavos por su posición estratégica en el mapa, este país que comprende diez islas volcánicas desafió todas las lógicas posibles en este deporte, y ahora celebra sus 50 años de la independencia europea con una clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Esta selección de fútbol suele ser apodada como “Tiburones Azules” representa a un territorio que tiene poco más de medio millón de habitantes y que hace media siglo era una colonia controlada y gobernada por Portugal. El idioma oficial de esta región es el portugués y su población es autóctona. A lo largo de sus más de 600 kilómetros de extensión se esconden playas vírgenes y muchos centros turísticos.

La isla de Cabo Verde es conocida por albergar un gastronomía muy amplia en cuanto a variedad de pescados y mariscos. La pesca es uno de las principales actividades económicas y de recreación para los habitantes.

Djaniny Tavares

Cabo Verde es una isla poco conocida a nivel internacional, que cobró relevancia tras “hacer la chica” y conseguir por primera vez en su historia la clasificación al Mundial de 2026. Pero para el público mexicano, hay una conexión especial entre la isla africana y la Liga MX.

Tras la increíble hazaña conseguida el lunes 13 de octubre, muchos aficionados del Club Santos Laguna recordaron al delantero Djaniny Tavares, quien formó parte del club lagunero por 4 temporadas. El jugador originario de Cabo Verde dejó una marca envidiable por su paso en México, fue campeón de goleo en el torneo apertura 2018, se consagró campeón de la Liga MX en dos ocasiones (C-2015 y C-2018), además de levantar la Copa MX en el Apertura 2014.

Tavares llegó a México en 2014 y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y de la afición. Su potencia, velocidad y olfato goleador lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de la Liga MX. En sus cuatro años como lagunero, Tavares jugó 157 partidos, en los que anotó 53 goles y repartió 17 asistencias.

Clasificados al Mundial de 2026

CONCACAF:



Canadá

Estados Unidos

México

CONMEBOL:



Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

AFC:



Australia

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

CAF:



Argelia

Cabo Verde

Egipto

Ghana

Marruecos

Túnez

OFC:



Nueva Zelanda

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.