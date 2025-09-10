¡Ya va agarrando forma! 18 equipos de ya están clasificados al Mundial de 2026

Estamos a 274 días de iniciar el torneo de fútbol más importante del mundo . El Mundial de 2026 será un magno evento que tendrá por primera vez 3 sedes simultáneas — México, Estados Unidos y Canadá.

Las fechas FIFA de septiembre nos dejaron con nuevos clasificados al mundial. Son 18 las selecciones que ya tienen su lugar asegurado al mundial de 2026.

Clasificados al Mundial de 2026 en septiembre

El Mundial de 2026 será el primero en incluir 48 selecciones, de las cuales 18 ya están clasificadas:

CONCACAF (Anfitriones)

Estados Unidos

México

Canadá

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

AFC (Asia)

Australia

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

CAF (África)

Marruecos

Túnez

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

Selecciones eliminadas del Mundial de 2026

CONMEBOL (Sudamérica)

Chile

Perú

Venezuela

AFC (Asia) En Asia, el proceso de eliminación ha sido largo y ha dejado a un gran número de equipos fuera de competencia en las primeras rondas.

Afganistán

Bangladesh

Bután

Brunei

Camboya

China Taipéi

Guam

Hong Kong

India

Laos

Líbano

Macao

Malasia

Maldivas

Mongolia

Myanmar

Nepal

Pakistán

Filipinas

Singapur

Sri Lanka

Siria

Tayikistán

Tailandia

Timor Oriental

Turkmenistán

Vietnam

Yemen

CAF (África) En África, las eliminatorias aún están en curso, pero algunos equipos ya no tienen posibilidades de clasificación.

Congo

Eritrea (se retiró de las eliminatorias)

Seychelles

Yibuti

Sudán del Sur

Kenia

Botsuana

Concacaf (Norte, Centroamérica y el Caribe)

República Dominicana

Dominica

Islas Vírgenes Británicas

San Vicente y las Granadinas

Anguila

Puerto Rico

UEFA (Europa)

Rusia (descalificada por la guerra en Ucrania)

Moldavia (eliminada por sus resultados)

Bosnia y Herzegovina (eliminada por sus resultados)

OFC (Oceanía)

Fiyi

Tahití

Samoa

Vanuatu

Islas Salomón

Samoa Americana

Islas Cook

Papúa Nueva Guinea

Tonga

Repechaje

Una de las grandes sorpresas que dejaron las fechas FIFA de septiembre, fue el triunfo de Bolivia ante Brasil de 1-0. Con este resultado, los bolivianos se clasificaron al repechaje del Mundial de 2026 y sueñan con regresar a un mundial después de 32 años.

El repechaje tendrá un formato inédito y se llevará a cabo en México en la fecha FIFA de marzo de 2026. Con representativos de cada selección, este será un mini torneo con semifinales y final.

México vs Corea del Sur

El combinado nacional no tendrá que preocuparse por su boleto al Mundial de 2026, pero empiezan a surgir las dudas en cuanto al rendimiento del equipo.

Los dirigidos por Javier Aguirre empataron 2-2 ante Corea del Sur con goles de Raúl Alonso Jiménez y Santiago Giménez en el Geodis Park, de Tennessee, Estados Unidos.

Para el tri todavía hay dos compromisos pendientes de preparación en octubre. En esos partidos la selección se enfrentará a las selecciones de Colombia y Ecuador.

