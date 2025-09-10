¡Ya va agarrando forma! 18 equipos de ya están clasificados al Mundial de 2026
Las fechas FIFA de septiembre dejaron varias sorpresas en ruta al Mundial de 2026.
Estamos a 274 días de iniciar el torneo de fútbol más importante del mundo . El Mundial de 2026 será un magno evento que tendrá por primera vez 3 sedes simultáneas — México, Estados Unidos y Canadá.
Las fechas FIFA de septiembre nos dejaron con nuevos clasificados al mundial. Son 18 las selecciones que ya tienen su lugar asegurado al mundial de 2026.
Clasificados al Mundial de 2026 en septiembre
El Mundial de 2026 será el primero en incluir 48 selecciones, de las cuales 18 ya están clasificadas:
CONCACAF (Anfitriones)
- Estados Unidos
- México
- Canadá
CONMEBOL (Sudamérica)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
AFC (Asia)
- Australia
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania
- Uzbekistán
CAF (África)
- Marruecos
- Túnez
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
Selecciones eliminadas del Mundial de 2026
CONMEBOL (Sudamérica)
- Chile
- Perú
- Venezuela
AFC (Asia) En Asia, el proceso de eliminación ha sido largo y ha dejado a un gran número de equipos fuera de competencia en las primeras rondas.
- Afganistán
- Bangladesh
- Bután
- Brunei
- Camboya
- China Taipéi
- Guam
- Hong Kong
- India
- Laos
- Líbano
- Macao
- Malasia
- Maldivas
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Pakistán
- Filipinas
- Singapur
- Sri Lanka
- Siria
- Tayikistán
- Tailandia
- Timor Oriental
- Turkmenistán
- Vietnam
- Yemen
CAF (África) En África, las eliminatorias aún están en curso, pero algunos equipos ya no tienen posibilidades de clasificación.
- Congo
- Eritrea (se retiró de las eliminatorias)
- Seychelles
- Yibuti
- Sudán del Sur
- Kenia
- Botsuana
Concacaf (Norte, Centroamérica y el Caribe)
- República Dominicana
- Dominica
- Islas Vírgenes Británicas
- San Vicente y las Granadinas
- Anguila
- Puerto Rico
UEFA (Europa)
- Rusia (descalificada por la guerra en Ucrania)
- Moldavia (eliminada por sus resultados)
- Bosnia y Herzegovina (eliminada por sus resultados)
OFC (Oceanía)
- Fiyi
- Tahití
- Samoa
- Vanuatu
- Islas Salomón
- Samoa Americana
- Islas Cook
- Papúa Nueva Guinea
- Tonga
Repechaje
Una de las grandes sorpresas que dejaron las fechas FIFA de septiembre, fue el triunfo de Bolivia ante Brasil de 1-0. Con este resultado, los bolivianos se clasificaron al repechaje del Mundial de 2026 y sueñan con regresar a un mundial después de 32 años.
El repechaje tendrá un formato inédito y se llevará a cabo en México en la fecha FIFA de marzo de 2026. Con representativos de cada selección, este será un mini torneo con semifinales y final.
México vs Corea del Sur
El combinado nacional no tendrá que preocuparse por su boleto al Mundial de 2026, pero empiezan a surgir las dudas en cuanto al rendimiento del equipo.
Los dirigidos por Javier Aguirre empataron 2-2 ante Corea del Sur con goles de Raúl Alonso Jiménez y Santiago Giménez en el Geodis Park, de Tennessee, Estados Unidos.
Para el tri todavía hay dos compromisos pendientes de preparación en octubre. En esos partidos la selección se enfrentará a las selecciones de Colombia y Ecuador.
