Resultado EN VIVO del España vs México por el Mundial Sub 20 de Chile 2025

El España vs México podría marcar el rumbo de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile este 2025, pues los dirigidos por Eduardo Arce están obligados a sumar puntos para poder seguir soñando con avanzar de ronda en el torneo internacional de la FIFA.

Por su parte, la Selección de España deberá buscar ganar los tres puntos del compromiso para no quedar fuera del torneo aún con una fecha por disputar, pues tras la derrota ante Marruecos en la primera jornada del campeonato la “Furia Roja” marcha en el último lugar de su grupo.

¿A qué hora inicia el España vs México?

El juego España vs México será uno de los dos partidos encargados de abrir la jornada este miércoles 1 de octubre, pues el compromiso está pactado para iniciar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Vale la pena señalar que a la par se estará disputando el compromiso entre la Selección de Italia y Cuba, el cual corresponde a la segunda fecha del Mundial Sub 20 en el Grupo D.

¿Por dónde ver el España vs México por el Mundial Sub 20?

El compromiso en el que la Selección Mexicana buscará avanzar de ronda en el Mundial Sub 20 se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de Vix, la cual tiene un costo de 199 pesos al mes.

Otra de las opciones para poder ver el compromiso es a través de la señal de Canal Nueve, el cual está disponible en todos los rincones de nuestro país.

Alineación de la Selección Mexicana Sub 20 contra España

La posible alineación con la que la Selección Azteca enfrentará a España este 1 de octubre es la siguiente:

Emmanuel Ochoa

Everardo López

Rodrigo Pachuca

Diego Ochoa

Diego Sánchez

César Garza

Alexei Domínguez

Elías Montiel

Gilberto Mora

Obed Vargas

Tahiel Jiménez

