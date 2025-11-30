Cruz Azul 1-1 Chivas: EN VIVO, resultado del partido de vuelta de la Liguilla del Apertura 2025
El partido de Cruz Azul vs Chivas será el último de los cuartos de final; para muchos, esta llave podría dar a uno de los finalistas del torneo
El partido de ida entre Cruz Azul y Chivas terminó 0-0, por lo que todo se definió en la vuelta, en el partido del domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, la casa provisional del conjunto 'celeste'.
Cruz Azul (tercer lugar) y Chivas (sexto lugar) protagonizaron una de las series más parejas de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ya que ambos eran considerados favoritos al título tras su desempeño en la fase regular.
Cruz Azul 1-1 Chivas, resultado en vivo
- Minuto 14: ¡GOOOOOL DEL 'TORO' Fernández! Cruz Azul se recupera y el delantero uruguayo consigue el empate
- Minuto 8: ¡GOOOL DE CADE COWELL! El delantero aprovecha un tiro de esquina, remanta en el área chica y abre el marcador
- Minuto 1: Armando González sufre lesión y es baja de Chivas; Cade Cowell tomará su lugar
- ¡Comenzó el partido!
- El partido comienza a las 7:00 de la tarde
- 6:40 horas: Los jugadores terminan de calentar
- 6:20 horas: Los jugadores salen a calentar
- Se agotaron los boletos en el Estadio Olímpico Universitario
- 6:00 horas: Los dos equipos llegan al estadio
Alineación del Cruz Azul vs Chivas en la vuelta de la Liguilla
Para este partido, Nicolás Larcamón apostará por sus mejores jugadores, con:
- Portería: Andrés Gudiño
- Defensa: Ignacio Rivero, Willier Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi
- Mediocampo: Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Lorenzo Faravelli
- Delantera: José Paradela y Gabriel Fernández
A su vez, Gabriel Milito buscará dar la sorpresa de visitante y confirmar que son el "caballo negro" del
torneo
:
- Portería: Raúl Rangel
- Defensa: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Bryan González
- Mediocampo: Omar Govea y Fernando González
- Delantera: Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado
Los otros partidos de la Liguilla del Apertura 2025
Tuvimos varias sorpresas en las otras llaves, en donde desde el partido de ida los aficionados fueron sorprendidos.
- Monterrey 3-2 América
- Toluca 2-1 Juárez
- Tigres 5-3 Xolos
Es así que Toluca (1er lugar), Tigres (2do lugar) y Monterrey (5to lugar) ya tienen su boleto para la semifinal, aunque tendrán que esperar al partido de Chivas y Cruz Azul para conocer las llaves.
