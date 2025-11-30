Cruz Azul 1-1 Chivas: EN VIVO, resultado del partido de vuelta de la Liguilla del Apertura 2025

El partido de ida entre Cruz Azul y Chivas terminó 0-0, por lo que todo se definió en la vuelta, en el partido del domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, la casa provisional del conjunto 'celeste'.

Cruz Azul (tercer lugar) y Chivas (sexto lugar) protagonizaron una de las series más parejas de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ya que ambos eran considerados favoritos al título tras su desempeño en la fase regular.

Cruz Azul 1-1 Chivas, resultado en vivo

Minuto 14: ¡GOOOOOL DEL 'TORO' Fernández! Cruz Azul se recupera y el delantero uruguayo consigue el empate

Minuto 8: ¡GOOOL DE CADE COWELL! El delantero aprovecha un tiro de esquina, remanta en el área chica y abre el marcador

Minuto 1: Armando González sufre lesión y es baja de Chivas; Cade Cowell tomará su lugar

¡Comenzó el partido!

El partido comienza a las 7:00 de la tarde

6:40 horas: Los jugadores terminan de calentar

6:20 horas: Los jugadores salen a calentar

Se agotaron los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

6:00 horas: Los dos equipos llegan al estadio

Llegó La Máquina 🚂 al Olímpico Universitario 🏟️ pic.twitter.com/CJ0UxuOl3w — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 1, 2025

Alineación del Cruz Azul vs Chivas en la vuelta de la Liguilla

Para este partido, Nicolás Larcamón apostará por sus mejores jugadores, con:



Portería: Andrés Gudiño

Defensa: Ignacio Rivero , Willier Ditta , Erik Lira , Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi

, Willier , Erik , Gonzalo y Rodolfo Mediocampo: Jeremy Márquez , Charly Rodríguez y Lorenzo Faravelli

, Charly y Lorenzo Delantera: José Paradela y Gabriel Fernández

A su vez, Gabriel Milito buscará dar la sorpresa de visitante y confirmar que son el "caballo negro" del torneo :



Portería: Raúl Rangel

Defensa: Richard Ledezma , Daniel Aguirre , Luis Romo , José Castillo y Bryan González

, Daniel , Luis , José y Bryan Mediocampo: Omar Govea y Fernando González

y Fernando Delantera: Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado

Los otros partidos de la Liguilla del Apertura 2025

Tuvimos varias sorpresas en las otras llaves, en donde desde el partido de ida los aficionados fueron sorprendidos.



Monterrey 3-2 América

Toluca 2-1 Juárez

Tigres 5-3 Xolos

Es así que Toluca (1er lugar), Tigres (2do lugar) y Monterrey (5to lugar) ya tienen su boleto para la semifinal, aunque tendrán que esperar al partido de Chivas y Cruz Azul para conocer las llaves.

