¡México en el Mundial Sub 20! Hora y dónde ver el partido vs Chile en octavos de final

El partido de México vs Chile por los octavos de final del Mundial Sub 20 será el platillo deportivo más esperado de este martes 7 de octubre. Las expectativas para la Selección Mexicana son muy altas y gracias a eso, la FIFA cambió de horario el partido para que más personas puedan verlo.

En esta ocasión, el ‘Tri’, comandado por la joven estrella Gilberto Mora, se ha convertido en una de las selecciones favoritas para el certamen, aunque la tarea será muy complicada, considerando que tendrán que enfrentar a Chile, selección local que tendrá todo el apoyo del público.

Fecha y hora del México vs Chile

El compromiso tendrá lugar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un compromiso que nadie querrá perderse y en el que, seguramente, habrá varios visores europeos buscando talento joven.



Fecha: Martes 7 de octubre

Horario: 17:00 horas

Originalmente, el partido estaba presupuestado para las 13:30 horas, sin embargo, tuvo un cambio de calendario para quedar en el horario estelar y ser el compromiso que cierre la jornada.

Dónde ver el México vs Chile

Este partido estará disponible para México a través de la señal de streaming de VIX, para verse en línea a través de cualquier dispositivo. En televisión abierta también se podrá ver en el Canal 9.

¿A quién enfrentará el ganador? Llaves del Mundial Sub 20

Por si fuera poco, ya quedaron definidas las llaves del Mundial Sub 20 y el camino que tendría que recorrer México para llegar a la final es uno muy complicado. El ganador del México vs Chile se medirá al ganador del Argentina vs Nigeria, dos selecciones que también son potencias en categorías inferiores.

Por si fuera poco, de las cuatro selecciones mencionadas, solo una avanzará a la ronda de semifinales, en donde podrían medirse a España, Ucrania, Colombia o Sudáfrica.

🔜 ¡Octavos de final! ⚽️🤩



Así le fue a México en la fase de grupos

A pesar de que México estaba en el “grupo de la muerte” logró avanzar como segundo lugar y fue el único equipo que terminó invicto. Primero empató 2-2 vs Brasil y después repitió ese resultado ante España; finalmente, logró un triunfo de 1-0 ante Marruecos.