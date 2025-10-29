El exportero mexicano Jonathan Orozco fue detenido y trasladado al Cereso de Torreón

El exportero Jonathan Orozco se retiró hace un par de años del futbol mexicano y desde entonces se ha mantenido en el mundo del deporte como comentarista e incluso participando en la Kings League, sin embargo, ha entrado en polémica luego de haber sido detenido en la ciudad de Torreón.

El recorrido de Jonathan Orozco por el futbol mexicano fue muy extenso, ya que estuvo con Rayados de Monterrey, Santos Laguna y Xolos de Tijuana, además de que participó en diversas ediciones de la Copa Oro con la Selección Mexicana; es por eso que su detención fue muy sonada en redes sociales, ya que miles de personas lo reconocen facilmente.

¿Qué hizo Jonathan Orozco?

El pasado martes 28 de octubre, Jonathan Orozco fue detenido y trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, todo derivado de una demanda por un choque que ocurrió hace un par de años.

Orozco sufrió un accidente vial y en aquel momento no contaba con un seguro vehicular, por lo que no hubo reparación de daño. Desde entonces el afectado interpuso una demanda en contra del exportero de Rayados, motivo por el cual detuvieron al jugador.

Gracias a esto, Orozco fue detenido en la ciudad de Coahuila y estuvo en el Cereso de Torreón hasta poder llegar a un arreglo con el demandante. Se estipula que tuvo que pagar una cantidad cercana a los 300 mil pesos para conseguir su libertad.

Con esto, 'Jona' pudo salir del Cereso aproximadamente a las 13:00 horas del miércoles 29 de octubre, luego de haber sufrido una amarga noche que se convirtió en tendencia en redes sociales en poco tiempo.

Jonathan Orozco habla de su detención

Poco después, en una declaración para RG la Deportiva, el exarquero se encargó de explicar lo que ocurrió: "Hubo un choque hace tiempo, el tema es que a la persona no le ha pagado el seguro. Hace tiempo tuvimos un percance ay quí en Coahuila el imputado es la persona con la que chocó, entonces como no le han pagado me mandaron a hablar a mi", señaló.

