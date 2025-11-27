Final adelantada; hora y link para ver por streaming en vivo el Chivas vs Cruz Azul por Liguilla de Liga MX

Después de dos largas semanas de espera por el parón de fecha FIFA y los partidos de Play-In, este jueves 27 de noviembre en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, se disputará el partido Chivas vs Cruz Azul correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.

Será dentro del Estadio Akron que los dirigidos por Gabriel Milito y Nicolás Larcamón disputarán los primeros 90 minutos de la serie, la cual cerrará hasta el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Isaac del Toro nos cuenta sus inicios en el ciclismo [VIDEO] En adn Noticias pudimos hablar con Isaac del Toro y nos contó un poco sobre los comienzos de su carrera

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Link para ver el Chivas vs Cruz Azul

Como ha sido costumbre en los partidos de local del Rebaño, el partido Chivas vs Cruz Azul se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Prime Video de Amazon, la cual iniciará la transmisión del cotejo a las 19:50 horas con toda la previa entre rojiblancos y celestes.

Para poder acceder a la transmisión del compromiso de los cuartos de final de la Liguilla, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Prime Video, en el cual podrás ver el compromiso siempre y cuando cuentes con una cuenta activa Amazon.

🔴⚪️ ¡HOY ES DÍA DE PARTIDOOO! 🔥



¡EL REBAÑO SAGRADO ESTÁ DE VUELTA Y BUSCARÁ TOMAR LA VENTAJA EN LOS CUARTOS DE FINAL! 🐐



🗣️ ¡MÁS DE 4️⃣0️⃣ MILLONES DANDO SU PODER A LOS ROJIBLANCOS! 🇦🇹 pic.twitter.com/LYLqsv9QOm — CHIVAS (@Chivas) November 27, 2025

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a los cuartos de final de la Liga MX?

Las Chivas de Gabriel Milito son el equipo que mejor repuso su camino en la temporada regular del Apertura 2025 de la Liga MX, pues el Rebaño pasó de estar fuera de puestos de Liguilla a pelear entre los primeros seis lugares de la clasificación. Más allá de ello, el Tapatíos lograron cerrar con victorias ante Atlas, Pachuca y Monterrey.

Por su parte, Cruz Azul cerró la temporada regular con una dolorosa derrota de 2-3 ante los Pumas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. A pesar de ello, los de Nicolás Larcamón alcanzaron la tercera posición general tras cerrar con un empate, una derrota y tres victorias en sus últimos cinco partidos de Liga MX.

Resultados históricos en Liguilla entre Chivas y Cruz Azul

A pesar de lo relevante que es el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul dentro de la Liga MX, la realidad es que este choque solamente ha ocurrido en tres ocasiones en fase de eliminación directa en el futbol mexicano.

Los resultados históricos del Chivas vs Cruz Azul en Liguilla son los siguientes:

Verano 1999: Cruz Azul 4-3 Chivas, en cuartos de final

Repechaje del Clausura 2003: Empate global 5-5 y Chivas avanzó por lugar en la tabla

Apertura 2006: Chivas 4-2 Cruz Azul, en cuartos de final

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.