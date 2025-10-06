Se definen los octavos del Mundial Sub 20; el camino de México si quiere llegar a la final

El Mundial Sub 20 se ha robado los reflectores del futbol y ahora varios jugadores han despertado el interés de algunos equipos. Ya llegamos a la ronda de octavos de final y México tendrá un camino muy complicado si quiere llegar a la final.

La Selección Mexicana logró terminar invicta la fase de grupos y avanzó en el segundo lugar de su grupo, aunque en octavos se medirán a Chile, selección local que sueña con hacer historia en la competición. Y claro, el México vs Chila tendrá horario estelar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20

Ya conocemos a las 16 mejores selecciones de la competición y la FIFA reveló la fecha y el día en el que se jugarán cada uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20:



Ucrania vs España / 7 de octubre / 1:30 pm

Chile vs México / 7 de octubre / 5:00 pm

Colombia vs Sudáfrica / 8 de octubre / 1:30 pm

Argentina vs Nigeria / 8 de octubre / 1:30 pm

Paraguay vs Noruega / 8 de octubre / 5:00 pm

Japón vs Francia / 8 de octubre / 5:00 pm

Estados Unidos vs Italia / 9 de octubre / 1:30 pm

Marruecos vs Corea del Sur / 9 de octubre / 5:00 pm

Recordemos que el México vs Chile cambió de horario para jugarse a las 5 de la tarde y no a la 1:30, con la intención de tener un mayor rating y, quizá, ser el partido más sintonizado de octavos.

El camino de México para llegar a la final

El camino a la final no será nada sencillo para México, ya que tendrá que enfrentar a las mejores selecciones en el amino. Como dijimos, en octavos se medirá a Chile y, en caso de avanzar, jugaría contra la selección ganadora del Argentina vs Nigeria.

Las selecciones que completan la llave donde está México son: Ucrania vs España y Colombia vs Sudáfrica. De todas ellas saldrá un finalista y el corazón de la afición azteca sueña con que el ‘Tricolor’ podría dar la sorpresa.

🔜 ¡Octavos de final! ⚽️🤩



Así quedaron conformadas las llaves en el #U20WC. pic.twitter.com/iAXGJo51Zg — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 6, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.