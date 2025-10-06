Se definen los octavos del Mundial Sub 20; el camino de México si quiere llegar a la final
Hasta ahora, México ha sido la gran revelación del Mundial Sub 20, aunque su partido en los octavos de final será muy complicado.
El Mundial Sub 20 se ha robado los reflectores del futbol y ahora varios jugadores han despertado el interés de algunos equipos. Ya llegamos a la ronda de octavos de final y México tendrá un camino muy complicado si quiere llegar a la final.
La Selección Mexicana logró terminar invicta la fase de grupos y avanzó en el segundo lugar de su grupo, aunque en octavos se medirán a Chile, selección local que sueña con hacer historia en la competición. Y claro, el México vs Chila tendrá horario estelar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20
Ya conocemos a las 16 mejores selecciones de la competición y la
FIFA
reveló la fecha y el día en el que se jugarán cada uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20:
- Ucrania vs España / 7 de octubre / 1:30 pm
- Chile vs México / 7 de octubre / 5:00 pm
- Colombia vs Sudáfrica / 8 de octubre / 1:30 pm
- Argentina vs Nigeria / 8 de octubre / 1:30 pm
- Paraguay vs Noruega / 8 de octubre / 5:00 pm
- Japón vs Francia / 8 de octubre / 5:00 pm
- Estados Unidos vs Italia / 9 de octubre / 1:30 pm
- Marruecos vs Corea del Sur / 9 de octubre / 5:00 pm
Recordemos que el México vs Chile cambió de horario para jugarse a las 5 de la tarde y no a la 1:30, con la intención de tener un mayor rating y, quizá, ser el partido más sintonizado de octavos.
El camino de México para llegar a la final
El camino a la final no será nada sencillo para México, ya que tendrá que enfrentar a las mejores selecciones en el amino. Como dijimos, en octavos se medirá a Chile y, en caso de avanzar, jugaría contra la selección ganadora del Argentina vs Nigeria.
Las selecciones que completan la llave donde está México son: Ucrania vs España y Colombia vs Sudáfrica. De todas ellas saldrá un finalista y el corazón de la afición azteca sueña con que el ‘Tricolor’ podría dar la sorpresa.
🔜 ¡Octavos de final! ⚽️🤩— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 6, 2025
Así quedaron conformadas las llaves en el #U20WC. pic.twitter.com/iAXGJo51Zg
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.