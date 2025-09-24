Real Madrid vs Barcelona: Confirman fecha, hora y señal de transmisión del Clásico de Clásicos

Después de la ceremonia de entrega del Balón de Oro y tras seis jornadas iniciadas en LaLiga de España, se confirmó que el primer Clásico Real Madrid vs Barcelona de la temporada se estará llevando a cabo el próximo domingo 26 de octubre en la cancha del Santiago Bernabéu.

Fue a través de las redes sociales oficiales de LaLiga, que se dio a conocer que el partido estará iniciando en punto de las 08:15 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, por lo cual se prevé que el cotejo termine a las 10:00 horas de la fecha antes mencionada.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Barcelona de LaLiga este 2025?

Debido a que aún faltan muchos días para el primer Clásico Real Madrid vs Barcelona de la temporada 2025-2026, todavía no se anuncian todas las señales que estarán transmitiendo el partido más importante de toda la temporada en LaLiga.

Pese a ello, en México lo más seguro es que el partido se pueda ver por medio de la señal de Sky Sports, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de los cotejos del futbol español en nuestro país.

Últimos 5 resultados del Real Madrid vs Barcelona

Los últimos cinco partidos del Clásico se vivieron en compromisos de LaLiga, así como por la final de la Supercopa y la Copa del Rey de España. En todos estos compromisos, los resultados fueron los siguientes:

Jornada 35 2024-2025: Barcelona 4-3 Real Madrid

Final Copa del Rey 2024-2025: Barcelona 3-2 Real Madrid tras prórroga

Final Supercopa de España 2024-2025: Real Madrid 2-5 Barcelona

Jornada 11 2024-2025: Real Madrid 0-4 Barcelona

Jornada 32 2023-2024: Real Madrid 3-2 Barcelona

Con estos últimos resultados cosechados, se puede mostrar que el Barcelona ha logrado mantener una importante hegemonía contra su acérrimo rival, sin embargo, entre el 2023 y 2024 la “paternidad” fue en favor del Real Madrid.

¿Cuándo es el segundo Clásico de la temporada en LaLiga?

Será hasta el próximo 10 de mayo del 2026 que se estará viviendo la segunda parte del Barcelona vs Real Madrid, esto en el partido correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga del futbol español.

Pese a ello, es importante señalar que tanto merengues como azulgranas se podrían volver a ver las caras con el paso de las jornadas, esto dependiendo de los resultados y llaves que se vayan configurando en torneos como la Copa del Rey y Champions League.

¿Cómo marcha la tabla general en LaLiga?

Hasta el momento y con varios partidos aún por disputarse en la Jornada 6 de LaLiga, el líder absoluto sigue siendo el Real Madrid con 18 unidades cosechadas, mientras que el Barcelona le sigue con 13 puntos y un partido aún por disputar.

