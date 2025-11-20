Lo que sospechábamos; encuesta confirma que ver futbol es más importante que el sexo para los hombres

Una encuesta realizada por la página de contactos extramatrimoniales conocida como Ashley Madison, reveló que al menos el 73% de los hombres entrevistados sobre sus preferencias en tiempos libre, prefieren ver partidos de futbol de alta calidad, en vez de tener sexo con sus parejas.

De acuerdo con los resultados presentados en el 2015, al menos tres de cada cuatro hombres prefieren ver partidos como el Clásico de España con el Real Madrid vs Barcelona, así como partidos de playoffs de la Champions League antes que tener relaciones sexuales.

¿Qué dice la encuesta sobre las preferencias entre futbol y sexo en los hombres?

Según con lo mencionado por la compañía que realizó la encuesta en España, una vez que inician los partidos de futbol los hombres suelen ignorar por completo a sus parejas dejando de lado cualquier contacto como el sexo y demás.

Los resultados de la encuestadora, se dieron con base en las estadísticas presentadas en la misma plataforma de Ashley Madison, la cual reveló que durante el periodo de un partido como el Clásico Real Madrid vs Barcelona, incrementan las búsquedas de las mujeres que buscan atención.

Mujeres aprovechan para “ser infieles” durante juegos de futbol

Más allá de las preferencias de los hombres en relación al futbol y el sexo, la plataforma señaló que durante el periodo en el que los hombres ven los partidos, las mujeres buscan atención en páginas web de citas, lo cual abre la posibilidad a infidelidades.

Siempre observamos un aumento en el registro de nuevas usuarias, así como en la frecuencia en el intercambio de mensajes en la web cuando hay un partido importante, especialmente en las ciudades donde se celebra el encuentro -mencionó Noel Biderman, CEO de la plataforma antes mencionada.

Eventos deportivos más atractivos que el sexo para los hombres

Más allá de los partidos de futbol, es importante mencionar que también se señaló que eventos de la Fórmula 1 y otros deportes de alta relevancia, también influyen más en los hombres en comparación de las relaciones sexuales.

