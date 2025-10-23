Isaac del Toro pedalea hacia la gloria nacional por su segundo título en el Campeonato Nacional 2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada, se alista para disputar la prueba de ruta élite del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, programada para el sábado 25 de octubre. El evento, que marca el regreso del campeonato tras cuatro años de ausencia, reúne a los mejores pedalistas del país en un recorrido de 140 kilómetros por el Valle de Guadalupe, con salida a las 8:00 horas (tiempo del centro de México).

Del Toro, de 21 años, llega como amplio favorito después de conquistar la contrarreloj individual el pasado jueves 23, donde registró un tiempo de 25:25.74 minutos. Su victoria reafirma su dominio técnico y físico, y lo coloca como el principal candidato para llevarse también el título de ruta.

El regreso de un clásico del ciclismo mexicano

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 revive una tradición interrumpida desde 2021. Ensenada, Baja California, funge como sede durante tres días de competencia que incluyen pruebas contrarreloj, juveniles y la esperada categoría élite. Esta edición busca impulsar nuevamente el ciclismo nacional y fomentar el desarrollo de nuevos talentos.

La organización corre a cargo de la Federación Mexicana de Ciclismo, que ha destacado el nivel técnico del evento y su relevancia para clasificaciones internacionales. Para los fanáticos, representa una oportunidad única de ver a las figuras mexicanas que brillan en Europa, como Del Toro, competir en territorio nacional.

Temporada de ensueño: 17 victorias internacionales

En 2025, Isaac del Toro suma 17 triunfos en el calendario internacional, incluyendo la histórica Milano-Torino, etapas del Giro d’Italia y la Vuelta a Austria, además de clásicos como el Gran Piemonte y el Giro del Veneto. Su desempeño lo consolida como el ciclista mexicano más exitoso del año.

Su triunfo en la contrarreloj nacional refuerza su reputación como especialista en pruebas individuales. Con esta victoria, Del Toro demuestra que su rendimiento no depende del escenario europeo, sino también de su conexión con el público local y las rutas donde inició su carrera.

¿Dónde transmitirán el Campeonato Nacional 2025?

Aunque no hay confirmación de transmisión televisiva, los aficionados pueden seguir la competencia en vivo a través de las redes sociales de la Federación Mexicana de Ciclismo y equipos locales en Instagram y X (antes Twitter). El evento comenzará a las 6:00 horas tiempo local en Ensenada, con un amanecer lleno de velocidad y estrategia.

Para quienes planean asistir, se recomienda llevar agua, protector solar y revisar el clima, se esperan vientos moderados. La combinación de ascensos, descensos y llanos costeros promete una carrera exigente que pondrá a prueba la resistencia de todos los participantes.

