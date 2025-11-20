Resultado EN VIVO del Pachuca vs Pumas por el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

Después del receso por las actividades de la fecha FIFA de noviembre, este jueves en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, se disputará el partido Pachuca vs Pumas correspondiente al Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el cual, define al séptimo invitado a la liguilla.

Los dirigidos por Efraín Juárez y Esteban Solari, buscarán acceder como el séptimo equipo clasificado a la Liguilla del Apertura 2025, esto gracias al formato que se implementó en nuestro balompié hace un par de torneos.

Primer tiempo del Pachuca vs Pumas por el Play-In del Apertura 2025

Minuto 1: Inicia el Pachuca vs Pumas por el penúltimo boleto al Play-In de Liga MX.

Minuto 5: Pachuca inicia mejor el compromiso ante Pumas y genera las primeras jugadas de peligro de cara al arco de Keylor Navas.

Minuto 10: Pachuca continúa teniendo las jugadas más peligrosas en el arranque de los primeros 45 minutos del juego.

Minuto 17: Ceeeeeeerca los Pumas de Efraín Juárez de abrir el marcador. Un disparo desde fuera del área termina exigiendo a Moreno para enviar el esférico a tiro de esquina.

Minuto 23: Idrissi intenta poner el 1-0 pero el esférico se va desviado de la portería.

Minuto 32: Tiro de esquina a favor de Pumas que termina sacando la defensa de los de la Bella Airosa.

Minuto 33: Gooooooooooooooool, del Pachuuuuuca. Enner Valencia dribla a Monroy y con un disparo desde fuera del área, vence a Keylor Navas para poner el 1-0 en Hidalgo.

Minuto 40: Gooooooool del Pachuca. Nuevamente con un disparo desde fuera del área fue suficiente para vencer a Keylor Navas. Kenedy puso el 2-0 y los Tuzos sueñan con liguilla.

Minuto 45: Termina la primera mitad del Pachuca vs Pumas por el Play-In de la Liga MX.

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas al juego de Play-In?

Es importante mencionar que el Pachuca llega al partido contra Pumas en medio de un sube y baja de emociones, pues después de la derrota 1-0 ante Santos en la última jornada de la temporada regular, los de la Bella Airosa tomaron la decisión de despedir a Jaime Lozano para darle la bienvenida al argentino Esteban Solari.

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez llegan al juego de Play-In después de vencer 3-2 al Cruz Azul de Nicolás Larcamón en la última jornada de la temporada regular en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

Alineaciones de Pachuca y Pumas para el partido de Play-In

Previo al silbatazo inicial del Pachuca vs Pumas, tanto el conjunto hidalguense como el capitalino dieron a conocer el 11 con el que afrontarán los primeros 45 minutos del compromiso. Estos son los siguientes:

Pachuca:

Carlos Moreno

Sergio Barreto

Eduardo Bauermann

Alonso Aceves

Brían García

Pedro Pedraza

Alan Bautista

Luis Quiñones

Ousamma Idrissi

Robert Kenedy

Enner Valencia

⚔️ | Este es el #XITuzo con el que esta noche disputaremos nuestro duelo de play in ante Pumas#PachucaPumas pic.twitter.com/CFW3tECB98 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 21, 2025

Pumas:

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Rubén Duarte

Nathan Silva

Rodrigo López

José Luis Caicedo

Alfonso Monroy

Jorge Ruvalcaba

Alan Medina

Santiago López

Álvaro Angulo

