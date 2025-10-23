Esto hizo el Chucky Lozano para ser separado de su equipo en la MLS y poner en riesgo su futuro

Parecía que ir al San Diego FC en la MLS había sido un buen cambio para Hirving ‘ Chucky’ Lozano , pues volvió a tener un ritmo goleador e incluso regresó a las convocatorias de la Selección Mexicana, pero un error lo ha separado del equipo y pone en riesgo su futuro.

El San Diego FC avanzó a los playoffs de la MLS como primer lugar de la Conferencia Oeste, pero el Chucky Lozano podría ser apartado del equipo en la parte más importante de la temporada y esto también lo podría dejar fuera de las convocatorias con México de cara a los próximos partidos.

¿Qué hizo el Chucky Lozano para que lo separaran del equipo?

De acuerdo con el periodista Tom Bogerts, de The Athletic, el ‘ Chucky ’ Lozano fue separado del San Diego FC por un acto de indisciplina. Específicamente, por algo que ocurrió antes del parón de la fecha FIFA.

Ocurrió en el partido contra el Houston Dynamo, el pasado 4 de octubre, en donde el entrenador Mikey Varas sacó a Hirving Lozano al medio tiempo y esto habría provocado que el mexicano le reclamara. No se sabe qué fue lo que le dijo o cómo se lo dijo, pero fue suficiente para que dejara de ser considerado con el primer equipo.

Tras el reclamo, Lozano ya no apareció en la convocatoria del partido contra Portland Timbers y ahora es una incertidumbre si será tomado en cuenta para los Playoffs. De hecho, cuando cuestionaron al entrenador en rueda de prensa, este fue contundente con sus declaraciones: “Ha habido una situación y lo estamos manejando internamente; lo iremos evaluando semana a semana”.

Chucky Lozano pone en riesgo su futuro

La indisciplina del Chucky Lozano puede ponerlo en graves problemas de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que su lugar en la convocatoria podría tambalearse y caerse de último minuto.

México tendrá partidos amistosos contra Uruguay y Paraguay el próximo 15 y 18 de noviembre, respectivamente, convocatorias en las que Lozano podría quedar fuera si no tiene actividad con su club.

Asimismo, si no logra solucionar la situación, podría quedarse sin jugar hasta febrero del próximo año, considerando las diferencias de calendario que tiene la MLS con las demás competencias.

