Detienen a papá de un jugador del Club América por robo de mercancía a transporte de carga

Durante la tarde de este jueves 20 de noviembre se dio a conocer la detención de un sujeto identificado como Bernabé Arriaga, el cual sería el padre del jugador del Club América , Diego Arriaga, esto luego de ser vinculado con un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía en transporte carga en el Estado de México (Edomex).

Fue el periodista conocido como C4 Jiménez, quien dio a conocer que el padre del canterano azulcrema fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como la Fiscalía General de Justicia del Edomex.

¿Por qué detuvieron al papá de Diego Arriaga, jugador del Club América?

De acuerdo con lo mencionado por el periodista antes señalado, los agentes de seguridad del Estado de México identificaron al padre del futbolista del América como uno de los miembros de una banda criminal que robó una unidad de la marca Nike en el Edomex.

En las imágenes difundidas en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia al supuesto padre de Diego Arriaga siendo escoltado por elementos de la SSE de la entidad mexiquense, esto mientras se dirigen al Ministerio Público correspondiente.

CAE PAPÁ de MEDIOCAMPISTA del @ClubAmerica POR ROBAR CAMIÓN con ROPA @Nike

Bernabé Arriaga, papá del jugador Diego Arriaga fue detenido por agentes de @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex

Con su banda se robó la unidad en @edomex

Así los detuvieron…



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/MV3jYmfSLM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 20, 2025

¿Quién es Diego Arriaga?

Diego Arriaga es uno de los canteranos con mayor proyección dentro del América , pues con 21 años de edad el mediocampista ya logró debutar en un partido oficial de la Liga MX ante los Gallos Blancos de Querétaro, además de que tuvo participación en el partido entre Las Águilas y el Mazatlán en el pasado Clausura 2025.

Dentro de este presente torneo, el canterano azulcrema no ha tenido las oportunidades necesarias para mostrarse, pues a pesar de salir en más de tres ocasiones a la banca con el primer equipo, no logró disputar ni un solo minuto en la temporada regular del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué ha dicho el futbolista y el Club América?

Vale la pena mencionar que hasta el momento, ni el futbolista de 21 años ni el Club América se han pronunciado respecto a esta información.

