De Gober a DT; Enrique Alfaro es presentado como auxiliar de Guillermo Almada con el Valladolid

Durante la mañana de este viernes 21 de noviembre y a 15 días de que su cumpla un año del fin de su mandato como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dio a conocer que llegó a un acuerdo para ser el nuevo auxiliar técnico de Guillermo Almada, exentrenador del Pachuca, en el Real Valladolid de la segunda división del futbol de España.

El anuncio de la llegada del ex militante de Movimiento Ciudadano en México al Valladolid se da en medio de una gran temporada que están cerrando los de Almada, pues de momento los Pucela marchan en la séptima posición de la clasificación a un solo punto de la zona de playoffs por el ascenso de cara a la próxima temporada.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

Enrique Alfaro confirma que será auxiliar de Guillermo Almada en España

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que el mismo Enrique Alfaro confirmó que firmó contrato para ser auxiliar del Real Valladolid en la presente temporada de la LaLiga Hypermotion.

Dentro de su anuncio, mencionó que a lo largo de los últimos tres años pudo completar diplomados y estudios de entrenador de futbol en el campus virtual ATFA de Argentina, además de que pudo realizar sus prácticas profesionales en las fuerzas básicas de las Chivas.

¿En dónde estudió Enrique Alfaro para convertirse en entrenador?

Más allá de los cursos que realizó en la institución argentina antes mencionada y las prácticas dentro del Club Guadalajara, el ex de Movimiento Ciudadano señaló que cursó de manera satisfactoria el Máster en Dirección de Futbol dentro la Universidad del Real Madrid en España.

Fue tras ello, que el exgobernador de Jalisco agradeció la oportunidad al Valladolid y el cuerpo técnico de Guillermo Almada, el cual tendrá a Alfaro dentro de los banquillos a partir de esta misma temporada.

¿Qué consiguió Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco?

Vale la pena mencionar que como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro impulsó estrategias de seguridad para combatir al crimen organizado, además de que inauguró una nueva línea del Tren Eléctrico Urbano.

