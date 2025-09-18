Abren juicio contra Raúl Asencio, figura y titular del Real Madrid en Champions League y LaLiga

Después de varios meses de polémica sobre el caso de agresión sexual en el que está envuelto Raúl Asencio, jugador activo del Real Madrid, se dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias inició juicio contra el defensor de 22 años de edad y canterano Merengue.

Fue en mayo de este mismo 2025 que el futbolista de la Casa Blanca solicitó que se le respetara la “presunción de inocencia” hasta el término del juicio, esto luego de que se le señalara de ser partícipe en el caso de agresión sexual contra dos mujeres.

¿De qué se le acusa a Raúl Asencio?

Los señalamientos en contra de Raúl Asencio y tres exjugadores del Real Madrid se dieron por un caso de agresión sexual ocurrido hace varios meses contra dos mujeres, una mayor de edad y una menor.

Tanto el defensor del Madrid como Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García, los otros tres implicados, fueron acusados de grabar y difundir videos de índole sexual sin el consentimiento de las víctimas.

Se señaló que el futbolista en activo de LaLiga y la Champions League, habría solicitado la grabación en la que se aprecian a los tres sujetos antes señalados y sus excompañeros del Real Madrid teniendo relaciones sexuales con las dos mujeres que realizaron la denuncia.

Sanciones para los exjugadores del Real Madrid y Raúl Asencio

De acuerdo con la información que han dado a conocer medios nacionales e internacionales, las autoridades de España impusieron una fianza de 20 mil euros para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, mientras que a Asencio se le colocó una multa de 15 mil euros por una acusación atenuada.

Pese a ello, se dio a conocer que una de las presuntas víctimas presentó su acusación solo contra los exjugadores del Real Madrid, mientras que la otra sí incluyó a Raúl Asencio en las declaraciones.

Será hasta el término del juicio iniciado, que se darán a conocer las sanciones en contra de los señalados.

¿Quién es Raúl Asencio?

Es importante mencionar que Raúl Asencio es uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Real Madrid, pues a sus 22 años de edad se ha logrado colocar como uno de los defensores más regulares en el esquema táctico de Xabi Alonso y en su momento de Carlo Ancelotti.

En los 48 enfrentamientos que ha disputado el jugador merengue, ya logró jugar un total de 3 mil 226 minutos, en los cuales ha podido aportar con dos asistencias para su plantilla.

