Escándalo en la NBA; FBI revela vínculos con la mafia italiana y amaño de partidos

El FBI ha desmantelado una red de apuestas ilegales vinculada a la mafia italiana, con al menos 31 personas arrestadas en 11 estados. El director de la agencia, Kash Patel, calificó el fraude como “alucinante” y destacó la magnitud del operativo.

Los arrestos incluyen a figuras de la NBA como Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y Terry Rozier, jugador de los Miami Heat.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/vJ4bL2JwiC — NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025

Chauncey Billups fue acusado de manipulación de Póker y conexiones con la mafia italiana

Billups está acusado de presuntamente participar en un esquema de póker ilegal respaldado por familias mafiosas como los Bonanno, Genovese y Colombo. El operativo, denominado Royal Flush, se llevó a cabo en lugares como Manhattan, Las Vegas y los Hamptons.

Según las autoridades, Billups utilizó su estatus para atraer a jugadores a estas partidas manipuladas.

Terry Rozie habría dado información privilegiada para apostadores

Rozier enfrenta cargos por proporcionar información confidencial sobre su rendimiento en partidos de la NBA, permitiendo que apostadores manipularan apuestas sobre sus estadísticas.

Un caso destacado ocurrió en marzo de 2023, cuando Rozier dejó un partido tras jugar solo nueve minutos, lo que generó apuestas sospechosas en plataformas de juego.

Damon Jones con supuestas conexiones con el Crimen Organizado

Damon Jones , exjugador de la NBA, fue arrestado por presuntamente ofrecer información interna sobre partidos a apostadores. Se le vincula con actividades de apuestas ilegales en juegos de los Lakers y los Bucks en 2023.

Repercusiones y reacciones en el mundo deportivo

Las investigaciones han destapado un presunto esquema de fraude y lavado de dinero que operaba durante años, con ganancias ilícitas que ascendían a decenas de millones de dólares.

El FBI ha identificado la participación de varias familias mafiosas en la manipulación de apuestas deportivas y juegos de póker. Las autoridades han expresado su preocupación por la integridad del deporte profesional en medio de la expansión de las apuestas legales.

Ambos casos están siendo procesados por la Fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn, que previamente había procesado a Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, por cargos similares.

¿Qué sigue en la investigación del FBI a la NBA?

Se espera que tanto Billups como Rozier comparezcan ante tribunales federales en los próximos días. El abogado de Rozier ha expresado su sorpresa por el arresto, afirmando que su cliente había cooperado con las autoridades en investigaciones previas.

NBA responde a la investigación del FBI

En tanto, la NBA aseguró que se encuentra investigando las acusaciones del FBI; sin embargo, destacó que Terry Rozier y Chaincer Billups fueron separados de sus equipos.

“Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra principal prioridad”, se pudo leer.

