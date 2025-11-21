El seleccionado nacional que fue novio de Fátima Bosch y la dejó antes de ser Miss Universo

Luego de que el pasado jueves 20 de noviembre la mexicana Fátima Bosch fuera nombrada como Miss Universo 2025 en Tailandia, se comenzó a hacer tendencia la relación que sostuvo con Kevin Álvarez, jugador del primer equipo del Club América y seleccionado nacional de México.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos en donde se aprecian al exjugador de los Tuzos de Pachuca, pasando tiempo en pareja junto a la Miss Universo de 25 años de edad.

¿Cómo fue la relación de Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Fue en el pasado 2023 durante una transmisión de Twitch junto a Miguel Layún e Igor Lichnovsky, exjugador y futbolista en activo del América, que Kevin Álvarez confirmó que mantuvo una relación por varios meses con la Fátima Bosch , sin embargo reveló que se tuvieron que separar.

En medio de la plática entre los entonces jugadores del conjunto azulcrema, el chileno mencionó que incluso llegó a conocer a la hoy Miss Universo, señalando que “es muy simpática, buena persona y niña bien”.

Pese a ello y luego de ser cuestionado sobre los motivos de su ruptura, Kevin Álvarez optó por guardar silencio lanzando un “no quisiera hablar de ese tema”. Tras ello, fue el mismo Lichnovsky quien mencionó que tras su separación, el jugador mexicano “sufrió” por ya no estar junto a Fátima Bosch.

Kevin Álvarez felicita a Bosch por ganar Miss Universo

Luego de que Fátima Bosch fuera nombrada como la ganadora de Miss Universo , Kevin Álvarez fue cuestionado sobre el histórico triunfo de la mexicana, señalando únicamente que estaba muy contento por ella.

A pesar de ello, el jugador del América y la Selección Mexicana optó por no mencionar nada más al respecto, pidiendo a la prensa que respetara su vida privada.

Fátima Bosch, la cuarta mexicana en ganar Miss Universo en Tailandia

Vale la pena mencionar que Bosch fue la cuarta mexicana en ser reconocida como Miss Universo, esto tras las victorias de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en el pasado 2020.

