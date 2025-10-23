Comida cerca, hospedaje y cómo llegar al Gran Premio de México para vivirlo al máximo

El Gran Premio de México es uno de los eventos más importantes de la Fórmula 1, con una enorme derrama económica en la capital del país. Miles de personas vienen de todos lados para vivir la emoción de la carrera y hay varios detalles clave que debes saber para disfrutarlo al máximo.

Las prácticas son el viernes 24, la clasificación el sábado 25 y la carrera tendrá lugar el domingo 26 de octubre. Es un fin de semana lleno de fiesta de la Fórmula 1 y, aunque no tengas boleto, puedes vivirlo al máximo en la Ciudad de México.

¿Dónde comer si voy al Gran Premio de México?

Una de las maravillas de la CDMX es que tiene una enorme variedad de lugares para comer en todos lados. En esta ocasión, como se recomienda llegar en transporte público, una buena opción es comer en la plaza Viaducto, una opción cercana al metro Mixiuhca desde la que se puede llegar caminando al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por otro lado, afuera del metro Ciudad Deportiva hay una gran cantidad de puestos con diferentes ofertas de comida, como tacos, hamburguesas y antojitos mexicanos.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

La mejor manera es en Metro, específicamente, en la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya. Según el boleto, los que vayan al Autódromo se pueden bajar en la estación Ciudad Deportiva o en Velódromo y después caminar.

Si vas en taxi, uber, didi o cualquier aplicación, se recomienda llegar a la “Puerta 8 del Autódromo”, para evitar el cierre de calles aledañas y tener un lugar “seguro” al cual llegar.

No se recomienda utilizar automóvil ya que habrá varios cierres viales y el estacionamiento suele llenarse muy rápido, por lo que encontrar lugar para estacionarlo puede ser un problema.

¿Dónde hospedarse si voy al Gran Premio de México?

Llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es muy sencillo, además, una gran ventaja del evento es que termina muy temprano, por lo que las personas no deben preocuparse por la inseguridad de la noche, lo que les abre la posibilidad a hospedarse en cualquier lugar de la CDMX en el centro, norte u oriente.

