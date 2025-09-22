Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025; estos son sus números y mejores goles

La gala del Balón de Oro 2025 tuvo lugar este martes 22 de marzo en París, con un ganador que sorprendió al mundo y que, para muchos, fue la mejor decisión y merecía ese reconocimiento como el mejor jugador del mundo. Hoy, los reflectores fueron para Ousmane Dembélé.

En el 2024, el mediocampista de contención, Rodri, ganó el Balón de Oro y provocó polémica, ya que, para muchos, el galardón era de Vinicius Jr; este 2025, el ganador fue y también existió polémica, ya que varios aficionados consideraban que Lamine Yamal lo merecía. Al final, el ranking de mejores jugadores del mundo fue:



Ousmane Dembélé Lamine Yamal Vitinha Mohamed Salah Raphinha Achraf Hakimi Kylian Mbappé Cole Palmer Gianluigi Donnaruma Nuno Mendes

Los números de Ousmane Dembélé, ganador del balón de oro 2025

El francés fue pieza clave para un año dorado del París Saint Germain, ganando la UEFA Champions League , el Mundial de Clubes y la Ligue One. De la mano de Luis Enrique, Dembélé se convirtió en el mejor media punta del mundo, anotando y asistiendo en la mayoría de los partidos importantes.

Sus números hablan por sí mismos: 21 goles y 6 asistencias en la liga de Francia, 1 asistencia en la Supercopa de Europa, 8 goles y 6 asistencias en la UEFA Champions League, 3 goles en la Copa de Francia y 1 gol en la Supercopa de Francia. En total, a nivel de clubes, Dembélé hizo 33 goles y 13 asistencias.

Los mejores goles de Ousmane Dembélé, ganador del balón de oro 2025

‘El mosquito’ Dembélé modificó su posición como extremo por izquierda y ahora es un delantero/media punta que ha revolucionado en Europa, anotando todo tipo de goles a lo largo de la temporada.

Lista de ganadores del balón de oro 2025

Recordemos que, además del premio al mejor jugador del mundo, hay una serie de condecoraciones que se entregan en otras posiciones y categorías , como lo son:



Mejor jugador joven, “Kopa Trophy": Lamine Yamal (Barcelona, varonil) y Vicky Lopez (Barcelona, femenil)

Mejor entrenador, “Johan Cruyff Trophy": Luis Enrique (PSG, varonil) y Sarina Wiegman (Lionesses, femenil)

Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (PSG, varonil) y Hannah Hapton (Chelsea, femenil)

Mejor goleador, “Gerd Muller Trophy": Viktor Gyokeres (Arsenal y Sporting Lisboa, varonil) y Ewa Pajor (Barcelona, femenil)

Mejor equipo del año: Arsenal Women (femenil) y PSG (varonil)

Premio a mejor labor social, “Socrates trophy": Fundación Xana

Balón de oro varonil: Ousmane Dembélé

