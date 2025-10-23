¡Azteca en la Serie Mundial! El mexicano que estará de titular en la Clásico de Otoño Dodgers vs Blue Jays

Un año después de que los mexicanos Alex Verdugo y José Treviño disputaran la Serie Mundial del pasado 2024 con los New York Yankees, Alejandro Kirk de los Toronto Blue Jays se sumó a la amplía lista de beisbolistas aztecas que han disputado el Clásico de Otoño de la MLB.

Y es que si bien es cierto que el mexicano más destacado en la historia de la MLB y la Serie Mundial es Fernando “El Toro” Valenzuela, la realidad es que nuestro país cuenta con una amplia lista de beisbolistas que han logrado representar a nuestro país en la serie más importante de toda la temporada de las Grandes Ligas.

¿Quién es Alejandro Kirk, mexicano que estará en la Serie Mundial de la MLB?

Alejandro Kirk nació el 6 de noviembre de 1998 en Tijuana, Baja California. Desde muy joven inició su camino en los deportes siendo el beisbol el que más le apasionó y en el cual ha logrado tener una importante carrera.

En la vigente temporada, Kirk disputó un total de 130 juegos entre temporada regular y playoffs, además de que registró un total de 127 imparables, 15 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas.

Alejandro Kirk se convirtió en el primer catcher mexicano en toda la historia, en llegar a una Serie Mundial de la MLB.

Mexicanos que han ganado una Serie Mundial de la MLB

Como bien se mencionó anteriormente, México cuenta con una amplia lista de beisbolistas que han disputado la Serie Mundial pero no solo eso, sino que también son bastantes quienes han logrado ganar el Clásico de Otoño.

Los mexicanos que han logrado ganar esta serie son:

Horacio Piña (primero en hacerlo en 1973)

Enrique Romo

Fernando “El Toro” Valenzuela

Julio Urías

Víctor González

Austin Barnes

José Urquidy

Aurelio López

Jorge Orta

Erubiel Durazo

Benjamín Gil

Alfredo Aceves

Sergio Romo

Jaime García

Fernando Salas

¿Cuándo inicia el Clásico de Otoño Dodgers vs Blue Jays?

Vale la pena mencionar que la Serie Mundial de este 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, iniciará este próximo domingo 24 de octubre en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

