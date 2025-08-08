¡El Real Madrid se viste celeste! Presentan nuevo jersey para la temporada 2025-2026

Mediante una conferencia de prensa conjunta este viernes, entre la firma alemana Adidas y el conjunto Real Madrid, se presentó con “bombo y platillo” el tercer uniforme del equipo ‘merengue’ para la temporada 2025-2026.

Así es la nueva ‘jersey’ del Real Madrid

Esta nueva camiseta del Real Madrid mezcla elementos muy distintivos de la marca y de la institución; el legado de Adidas como una de las marcas deportivas más importantes y el inconfundible orgullo del club.

En un tono ‘bluebird’, este ‘jersey’ crea una reminiscencia de las gradas del estadio Santiago Bernabeu , con la fusión del color azul y las tres rayas por primera vez dentadas y en color blanco.

Sin duda una de las camisetas más originales en la historia del club y que se sale por completo de los diseños clásicos. Un diseño muy limpio y pensado para disfrutar sin la necesidad de miles de patrocinadores, esto es lo que reúne la nueva armadura del Real Madrid .

Diseñada con la más alta tecnología deportiva para buscar comodidad y rendimiento, este nuevo uniforme incluye tejidos absorbentes y flexibles aprovechando al máximo la experiencia de la marca.

Por último es importante señalar el detalle que se incluye debajo del cuello por la espalda, donde podemos leer: “RMFC” en tono amarillo, siendo un guiño muy distintivo para los fans y que además esta incorporado con la tecnología 3D “Trefoil” de Adidas.

¿Cuál es el costo y dónde comprar el nuevo uniforme del Real Madrid?

El ‘jersey’ del Real Madrid estará disponible desde las primeras horas del 8 de agosto y su precio oscila en un rango de: $1700 mxn (niños) y $3000 mxn (adultos). En México se podrá conseguir directamente en la página web de Adidas , así como en tiendas deportivas y departamentales.

Este nuevo ‘drop’ de Adidas viene acompañado de una colección de prendas y calzado inspiradas en la nueva camisa del club y que forman parte de su línea de ropa casual Adidas Originals .

