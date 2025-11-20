¡Ahora si son superhéroes! Así es la nueva línea del Real Madrid inspirada en Marvel

En el marco del regreso a la actividad a nivel de clubes tras la fecha FIFA de noviembre, el Real Madrid en conjunto con Adidas lanzaron una nueva colección de indumentaria con playeras, chamarras de entrenamiento y mucho más en colaboración con Marvel, empresa de entretenimiento reconocida por sus cómics y películas de superhéroes.

Fue a través de la tienda oficial del conjunto merengue, que se publicaron las playeras y chamarras de entrenamiento que destacan por el homenaje a Thor, Dios del Trueno, el cual incluso aparece con su Mjolnir en la parte frontal de la nueva indumentaria.

Real Madrid (Thor😁) y Los Allblacks by Marvel pic.twitter.com/OHCXGtqvED — RealSeasonNT (@RealSeasonNT1) November 18, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Colección completa del Real Madrid inspirada en Thor de Marvel

De acuerdo con la colección que lanzaron Real Madrid , Adidas y Marvel en conjunto, más allá de la sudadera con la imagen de Thor, también se lanzó un pants, chamarra con cierre de entrenamiento, chaqueta tipo himno, así como dos playeras edición especial.

Cada uno de los modelos destacan por contar con los emblemáticos truenos de Thor así como el Mjolnir, martillo que sirve para canalizar la fuerza del Dios del Trueno en sus combates dentro de los cómics y películas.

Precio de la nueva indumentaria del Real Madrid inspirada en Thor

Al tratarse de una colección edición especial y en colaboración con Marvel, el nuevo equipamiento del Real Madrid tiene un costo mínimo de 85 dólares en la tienda oficial del club merengue, es decir, mil 563 pesos aproximadamente.

El resto del precio de los accesorios es el siguiente:

Sudadera de calentamiento Marvel: 140 dólares (2 mil 500 pesos aproximadamente)

Pantalón de calentamiento Marvel: 85: (mil 500 pesos aproximadamente)

Sudadera con cierre de calentamiento Marvel: 95 dólares (mil 700 pesos aproximadamente)

Chaqueta himno Marvel: 140 dólares (2 mil 500 pesos aproximadamente)

Playera de calentamiento: 75 dólares (mil 400 pesos aproximadamente)

¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes [VIDEO] Sebastián Hernández Reyes, el invicto tijuanense “Logan”, debutará en la élite global contra Junto Nakatani en Riyadh en una explosiva cartelera con Inoue vs Picasso.

¿Dónde comprar la nueva colección del Real Madrid en México?

Hasta este 20 de noviembre de 2025 las playeras edición especial del Real Madrid junto a Marvel no han sido publicadas en la plataforma oficial de Adidas México, por lo cual únicamente se pueden adquirir a través de la tienda oficial del club merengue.

Será por medio del siguiente enlace , que las y los interesados en esta nueva equipación podrán adquirir su nueva indumentaria de calentamiento edición especial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.