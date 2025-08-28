Así se jugará la primera fase de la Champions League 2025-2026; inicio del torneo y detalles

Luego de los últimos partidos de la fase de clasificación que se disputaron el pasado miércoles, este 28 de agosto de 2025 se realizó el sorteo de la próxima Champions League en dónde se definieron los enfrentamientos de los 36 clubes que iniciarán su recorrido en el torneo a partir del próximo 16 de septiembre.

Los bombos para el mejor torneo de clubes a nivel internacional quedaron de la siguiente forma:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge y Benfica

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Marsella y Bodo/Glimt

Bombo 4: Copenhagen, Mónaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty

Fechas importantes de la Champions League 2025-2026

Más allá del inicio de la próxima Champions League , se dieron a conocer las fechas de todas las jornadas, las cuales se extenderán hasta el 28 de enero del 2026, mientras que las rondas de eliminación darán inicio hasta febrero del próximo año.

Las fechas importantes del torneo son las siguientes:

Jornada 1: del 16 al 18 de septiembre

Jornada 2: del 30 de septiembre al 1 de octubre

Jornada 3: del 21 al 22 de octubre

Jornada 4: del 4 al 5 de noviembre

Jornada 5: del 25 al 26 de noviembre

Jornada 6: del 9 al 10 de diciembre

Jornada 7: del 20 al 21 de enero de 2026

Jornada 8: el 28 de enero del 2026

Octavos de final: ida del 10 al 11 de marzo y vuelta del 17 al 18 de marzo

Cuartos de final: ida del 7 al 8 de abril y vuelta del 14 al 15 de abril

Semifinales: ida del 28 al 29 de abril y vuelta del 5 al 6 de mayo

Final: 30 de mayo de mayo en Budapest, Hungría

