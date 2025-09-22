Ver EN VIVO la gala del Balón de Oro 2025 para conocer al mejor futbolista del mundo
Atrás quedaron aquellos años en los que Cristiano y Messi acaparaban reflectores de este evento; hoy el Balón de Oro 2025 tiene nuevos contendientes favoritos.
El Balón de Oro 2025 se estrega este 22 de septiembre, las miradas estarán puestas en el reconocimiento que la revista France Football entrega al mejor futbolista del año que por segundo año consecutivo no tiene ni a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo entre sus posibles ganadores, pero en su lugar vienen nombres como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Pedri, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé entre otros jugadores.
¿Dónde ver la entrega del Balón de Oro 2025?
La transmisión en vivo de la entrega del Balón de Oro 2025 con el evento en el que se reconoce a lo mejor del futbol del mundo desde el Théâtre du Châtelet en París, Francia la podrás ver a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports y en la plataforma Pluto TV; acá te dejamos el video para que no pierdas detalle:
¿A qué hora es la entrega del Balón de Oro?
La gala comienza en punto de las 13:00 horas del centro de nuestro país, lo cual quiere decir que el galardón podrá estarse entregando alrededor de las 14:00 o 14:30 horas.
Lista de nominados al Balón de Oro 2025
Mejor jugador:
- Achraf Hakimi (PSG)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Declan Rice (Arsenal)
- Denzel Dumfries (Inter Milan)
- Désiré Doué (PSG)
- Erling Haaland (Man City)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Joao Neves (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Lautaro Martínez (Inter Milan)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Nuno Mendes (PSG)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Scott McTominay (Napoli)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
Vitinha (PSG)
Mejor jugadora
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Chloe Kelly (Arsenal)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Emily Fox (Arsenal)
- Esther González (Gotham)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Klara Buhl (Bayern Munich)
- Leah Williamson (Arsenal)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Munich)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Sofia Cantore (Washington Spirit)
- Steph Catley (Arsenal)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
