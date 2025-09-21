La IA revela quién será el ganador del Balón de Oro 2025 y sorprende con su análisis

El premio del Balón de Oro se entrega al mejor jugador del mundo a lo largo de un año. Se elige mediante un sistema de votación y esto lo hace “impredecible” en algunas ocasiones. Por eso le preguntamos a ChatGPT cuál es su pronóstico y eligió a tres jugadores del Real Madrid como finalistas para ser el ganador.

Para muchos será extraño, pero de acuerdo con la Inteligencia Artificial, el premio lo deberían recibir Jude Bellingham, Vinicius Jr o Kylian Mbappé, sin embargo, al decidir entre estos tres, su respuesta fue más sorprendente todavía.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lista de nominados al balón de oro

La UEFA compartió la lista con los finalistas al Balón de Oro 2025, con varios nombres que podrían robarse el premio:



Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint‑Germain)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Sporting CP / Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Munich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool)

Lamine Yamal (Barcelona)

¿Cuándo y a qué hora darán el balón de oro?

La ceremonia comenzará a las 7:00 de la noche, tiempo de París, por lo que en horario de la Ciudad de México, el Balón de Oro será a las 12:00 pm (mediodía); aunque claro, habrá que esperar hasta el final de la premiación para conocer al ganador.

IA revela su favorito para ganar el balón de oro

Según el análisis de ChatGPT, basado en los títulos que cada jugador consiguió y su desempeño durante la temporada, el orden de favoritos para el Balón de Oro 2025 es:



Jude Bellingham VInicius Jr Kylian Mbappé

Para la IA, el inglés Bellingham es el favorito para ganar, aunque también hay controversia, ya que dejó fuera a Lamine Yamal, otro de los grandes favoritos entre el público.

The Ballon d'Or ceremony is just around the corner, and we've partenered with @Sports! ✨



Use our official hashtag #BallonDor to unlock an exclusive emoji! #ballondor pic.twitter.com/VIwX1E0JiS — Ballon d'Or (@ballondor) September 20, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.