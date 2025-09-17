¡El campeón está en casa! Diablos Rojos del México celebrarán bicampeonato en LMB esta fecha

Los Diablos Rojos del México anunciaron que este miércoles 17 de septiembre celebrarán el bicampeonato de la Serie del Rey que obtuvieron el pasado domingo ante los Charros de Jalisco, esto con la finalidad de que las y los “Pingos” de la capital del país puedan festejar junto a su novena en la cancha del Estadio Alfredo Harp Helú.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que los Escarlatas anunciaron que la celebración estará siendo oficializada por la Sonora Dinamita con María Fernanda en el diamante, esto con la presencia de miles de fanáticos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¿A qué hora será el festejo del bicampeonato de los Diablos del México?

De acuerdo con el anuncio realizado por los Diablos Rojos del México , la cita para los festejos por la coronación en la Serie del Rey 2025 ante los Charros es a las 19:00 horas, esto dentro de la cancha del estadio antes dado a conocer.

Es importante señalar que en la celebración se espera contar con la presencia de toda la plantilla de los capitalinos que vencieron por blanqueada a los Charros, los cuales continuarán buscando romper su sequía de más de 50 años en la LMB.

Precio de entrada al Estadio Alfredo Harp Helú

De acuerdo con el anuncio realizado por los Diablos , el precio de los boletos para ver la celebración de la Serie del Rey de este 2025 tiene un costo de 50 pesos en venta general. Es importante señalar que las entradas se pueden conseguir por Ticketmaster o en la zona de taquillas del estadio.

En cuanto a las y los abonados, se informó que podrán pasar por sus entradas a la zona de taquillas en el Alfredo Harp Helú, esto sin costo alguno debido a que los pases adquiridos cubren este tipo de eventos.

¿Cuántos títulos de la LMB tienen los Diablos?

Con el título obtenido el pasado 14 de septiembre de este 2025, los Diablos Rojos del México siguen reafirmando que son el equipo más ganador de toda la LMB, pues con su victoria ante los Charros de Jalisco suman un total de 18 campeonatos en sus vitrinas.

Por otro lado, también se consagran como la plantilla que ha conseguido blanquear a sus rivales en dos Series del Rey en forma consecutiva, esto tomando en cuenta lo realizado en el pasado 2024 ante los Sultanes de Monterrey.

¿Cuándo regresa la LMB?

Vale la pena mencionar que tras el campeonato obtenido por los Diablos, la LMB regresará a disputarse hasta el próximo 2026, esto con fechas aún por confirmar dentro del calendario correspondiente.

