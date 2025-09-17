Semana 3 de la NFL 2025, partidos y dónde ver los juegos de fútbol americano del fin de semana

Cada vez va tomando más forma la temporada 2025 de la NFL, en la tercera semana, más de la mitad de los 32 equipos verán acción. La buena noticia para el público mexicano es que la mitad de los juegos serán transmitidos por tele abierta y de paga en México.

Para los más fans de la NFL, también les compartimos la manera más sencilla y barata de contratar el Game Pass de la NFL en México, para que no se pierdan ninguno de los partidos de la temporada.

Horarios y dónde ver los juegos de la semana 3 de la NFL en México

Jueves 18 de septiembre:

Miami Dolphins vs Buffalo Bills Hora: 6:15 p.m.

Dónde ver: Amazon Prime Video y Fox Sports

Domingo 21 de septiembre:

Horario 11:00 a.m.

Atlanta Falcons vs Carolina Panthers: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Green Bay Packers vs Cleveland Browns: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Cincinnati Bengals vs Minnesota Vikings: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Pittsburgh Steelers vs New England Patriots: Fox Sports y NFL Game Pass (DAZN)

Fox Sports y NFL Game Pass (DAZN) Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles: Fox Sports 2 y NFL Game Pass (DAZN)

Fox Sports 2 y NFL Game Pass (DAZN) New York Jets vs Tampa Bay Buccaneers: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Indianapolis Colts vs Tennessee Titans: NFL Game Pass (DAZN)

NFL Game Pass (DAZN) Las Vegas Raiders vs Washington Commanders: NFL Game Pass (DAZN) Horario 2:05 p.m. y 2:25 p.m.



Denver Broncos vs Los Angeles Chargers: Fox Sports 2 y NFL Game Pass (DAZN) - 2:05 p.m.

Fox Sports 2 y NFL Game Pass (DAZN) - 2:05 p.m. New Orleans Saints vs Seattle Seahawks: NFL Game Pass (DAZN) - 2:05 p.m.

NFL Game Pass (DAZN) - 2:05 p.m. Dallas Cowboys vs Chicago Bears: NFL Game Pass (DAZN) - 2:25 p.m.

NFL Game Pass (DAZN) - 2:25 p.m. Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers: Fox Sports y NFL Game Pass (DAZN) - 2:25 p.m.

Sunday Night Football

Kansas City Chiefs vs New York Giants Hora: 6:20 p.m.

Dónde ver: ESPN, Disney+ y NFL Game Pass (DAZN)

Lunes 22 de septiembre

Partidazo del Monday Night Football

Detroit Lions vs. Baltimore Ravens

Hora: 7:15 p.m.

Dónde ver: ESPN, Disney+ y NFL Game Pass (DAZN)

Picks de la semana 3 NFL

Juego del Jueves

Miami Dolphins vs. Buffalo Bills

Ganador más probable: Buffalo Bills. Juegan en casa y su ofensiva está imparable.



Juegos del Domingo

Kansas City Chiefs vs. New York Giants (Sunday Night Football)

Ganador más probable: Kansas City Chiefs. Aunque perdieron los primeros dos juegos, el talento de Patrick Mahomes es superior.

Green Bay Packers vs. Cleveland Browns

Ganador más probable: Green Bay Packers. La ofensiva de los Packers ha sorprendido y se ve muy sólida.

Dallas Cowboys vs. Chicago Bears

Ganador más probable: Dallas Cowboys. A pesar de una derrota, se espera que el equipo de la “Estrella Solitaria” gane este partido.

Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans

Ganador más probable: Indianapolis Colts. Vienen de un buen inicio de temporada y los Titans aún no encuentran su ritmo.

Este es la manera más económica para contratar el Game Pass de NFL en México

Ver la NFL en México siempre ha sido un tema, los juegos más importantes normalmente son transmitidos por tele abierta o cable, pero la mayoría no son transmitidos por televisoras mexicanas.

El Game Pass es un servicio de streaming de la NFL donde se transmiten en su totalidad todos los juegos de la NFL, así como contenido exclusivo y pre temporada.

Para México se puede contratar directamente por la app de Dazn en un precio de $730 mxn (season pro ultimate) y $650 mxn (season pro) por mes.

Sin embargo la manera más barata para contratar el Game Pass desde México es a través del plugin de Amazon Prime Video , el cual tiene un costo de $510 mxn por mes.

