¡Hoy hay Liga MX! Hora y señal de streaming para ver el Chivas vs Tigres

Después de varias semanas de espera este miércoles 17 de septiembre se disputará el Chivas vs Tigres, partido de la Jornada 1 que se reprogramó al inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el cual pasará completamente en vivo a través de la señal de streaming de Amazon Prime Video.

Será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que esté iniciando el cotejo en la cancha del Estadio Akron, el cual se prevé cuente con un lleno total para el enfrentamiento entre el Rebaño y los de la UANL.

¿A qué hora inicia la transmisión del Chivas vs Tigres?

A pesar de que se tiene previsto que el silbatazo inicial del Chivas vs Tigres se dé a las 19:00 horas, la transmisión del compromiso con las alineaciones, antecedentes de la rivalidad, así como toda la previa estará arrancando a las 18:50 horas.

Por otro lado, y en caso de que no existan retrasos en el juego, el partido podría estar terminando alrededor de las 21:00 horas, tiempo en el cual se podrá seguir el resumen del compromiso.

Liga de streaming para ver el Chivas vs Tigres

Como bien se mencionó anteriormente será a través de la plataforma de Amazon Prime Video que se podrá ver el compromiso de la Liga MX. Para ver el juego, lo único que se tiene que hacer es ingresar a la siguiente liga y comenzar a reproducir el partido.

El costo de esta plataforma de streaming es de 99 pesos en el paquete básico, los cuales sirven para ver completamente en vivo y en directo todos los enfrentamientos de las Chivas rayadas de Guadalajara.

¿Cómo llegan Chivas y Tigres al juego reprogramado de la Liga MX?

Si bien es cierto que el Chivas vs Tigres corresponde a la Jornada 1 del torneo, la realidad es que éste enfrentamiento es uno de los más esperados en la temporada de la Liga MX, esto gracias a la importancia que tienen ambos equipos dentro del país.

Ahora con el Apertura 2025 ya iniciado, Chivas llega tras vencer al América en el llamado Clásico Nacional, mientras que los Tigres vienen de empatar a cero goles ante los panzas verdes de León.

De momento Tigres se mantiene en la quinta posición de la tabla general, mientras que Chivas en el lugar 12 por debajo de Santos Laguna, León, Bravos de Juárez y los Pumas de la UNAM.

Próximos rivales de Chivas y Tigres en Liga MX

Una vez que se dispute este cotejo, las Chivas dirigidas por Gabriel Milito deberán enfrentarse al vigente campeón de la Liga MX, pues el 20 de septiembre se estarán enfrentando ante el Toluca. Por su parte, los Tigres visitarán la cancha de Ciudad Universitaria para enfrentarse ante los Pumas de Efraín Juárez.

