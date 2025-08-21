VIDEOS: Tragedia en el futbol; violencia y heridos en el Independiente vs U de Chile

El partido entre Independiente y la U de Chile dejó más de 10 heridos sumamente graves, algunos de ellos niños, y por lo menos 90 detenidos, después de la violencia extrema que se vivió en las gradas, motivo por el cual se decidió suspender el encuentro.

Lo que muchos definieron como “una barbarie” y hasta “una masacre” ocurrió en la segunda mitad del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando en las tribunas comenzaron a lanzarse proyectiles y los golpes se desataron.

Así se vivió la violencia en Independiente vs U de Chile

En las imágenes del partido, que se volvieron rápidamente virales, se puede observar cómo los hinchas de la U de Chile golpearon a un niño con palos su cabeza hasta dejarlo inconsciente.

Despertar y encontrarse con esto

Jugaron a matar a un nene de 14 años



Solo es uno de los miles de videos de la tragedia del Independiente vs U De Chile, en Argentina

Unas de las peores tragedias en la historia del fútbol @CONMEBOL , SON UN ASCO https://t.co/MahPjj0XUT — Mathias M. (@MathiasMonges10) August 21, 2025

La reacción desmedida provocó indignación en el mundo del futbol, ya que los aficionados se enfrentaron unos a otros, hasta quedar mal heridos sobre las gradas.

“Independiente”:



Porque es una noche NEGRA para el fútbol. Trágicas imagenes de agresiones de hinchas del rojo a la U de Chile. Provocaron los de la U y hubo reacción desmedida. Dónde estan la Conmebol y autoridades? Noche TRISTE, TRAGEDIA VERGONZOSA pic.twitter.com/Jckx7EBprK — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) August 21, 2025

CONMEBOL condena violencia en Independiente vs U de Chile

A través de un comunicado , la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) dijo “repudiar” los acontecimientos durante el partido Independiente y la Universidad de Chile y condenó los actos de violencia registrados tanto dentro como fuera del estadio.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

