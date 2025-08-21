¡De pena ajena! El desastroso papel de la Liga Mx en la Leagues Cup

Los cuartos de final de la Leagues Cup han dejado un saldo negro para el fútbol mexicano, de los cuatro enfrentamientos, los equipos de la Liga Mx no pudieron ganar ni uno solo.

Desde la creación de este torneo internacional la MLS ha generado mejores dividendos. La Leagues Cup se planteó como una alternativa a equipos mexicanos tras el cese de su participación en la Copa Libertadores .

Actualmente se juega la quinta edición y los números de audiencia han sido bastante buenos. Recordemos que uno de los puntos principales era promover la rivalidad de las dos ligas y fortalecer su nivel de competencia aprovechando las pausas de ambas ligas.

Estos son los semifinalistas de Leagues Cup

La Major League Soccer se impone con un contundente 4-0 sobre la Liga Mx, a pesar de las altas expectativas que habían generado los fichajes y el buen nivel de equipos como Tigres y Toluca, la realidad es que desde hace un tiempo la superioridad de los equipos ‘gringos’ es muy evidente.

Inter Miami, Orlando City, LA Galaxy y Seattle Sounders son los semifinalistas de la Leagues Cup 2025. Durante los cuatro encuentros dos se definieron por la diferencia de un gol en los noventa minutos y dos por penales.

Inter Miami 2-1: El equipo de Florida se impuso al regiomontano gracias a un doblete del uruguayo Luis Suárez, ambos goles de penal. A pesar de la ausencia de Lionel Messi el Inter supo manejar bien los tiempos del partido e imponerse.

Para Tigres el tanto vino por parte de su fichaje estrella ‘Angelito’ Correa.

LA Galaxy 2-1 Pachuca: En un partido bastante competido, el Galaxy venció al Pachuca gracias a un gol de Marco Reus y un autogol de Alonso Aceves. Por parte de Pachuca el gol fue de Alexandre Zurawski en los últimos minutos del juego.

Seattle Sounders 0-0 Puebla (4-3) penales: Tras 90 minutos escasos de acción, el Seattle se impuso gracias a la destacada actuación de su portero Andrew Thomas.

Toluca 0-0 Orlando (5-6) penales: Durante la tanda de penales tras un partido sin mucha emoción, resaltan las fallas por parte de jugadores del Toluca.

¿Cuáles han sido los números de los equipos mexicanos en la Leagues Cup?

De las cinco ediciones de la Leagues Cup que se han disputado (2019, 2021, 2023, 2024 y 2025), dos equipos mexicanos han logrado salir campeones: Cruz Azul en 2019 y León en 2021, los otros dos títulos han sido para el Inter de Miami en 2023 y Columbus Crew en 2024.

A lo largo de los 106 partidos entre la MLS y la Liga MX en Leagues Cup, la MLS tiene una ligera ventaja con 40 victorias, frente a las 34 de la Liga MX y 32 juegos empatados.

Semifinales Leagues Cup 2025

Los juegos de semifinales de la Leagues Cup se jugarán simultánemente el 26 de agosto a las 6pm hora local de CDMX, los enfrentamientos son: Inter Miami vs Orlando y La Galaxy vs Seattle Sounders.

