¡Como en los viejos tiempos! Diablos Rojos del México es bicampeón de la LMB

Los Diablos Rojos del México se vuelven a coronar como los máximos monarcas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) luego de vencer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025. Además, consiguieron el bicampeonato, algo que no hacían desde las temporadas 1987-1988.

Sí, Diablos volvió a demostrar ser el mejor equipo de todo México y, hasta ahora, no han encontrado un rival que logre ponerlos en predicamentos en la Serie del Rey, considerando que vencieron 4-0 a Sultanes de Monterrey en 2024 y 4-0 a Charros de Jalisco en 2025.

Diablos Rojos se impone a Charros de Jalisco en Serie del Rey 2025

El beisbol mexicano tiene un solo campeón y esos son los Diablos Rojos, quienes no dieron tregua a los Charros durante los cuatro partidos que jugaron y consiguieron victorias importantes en cada juego:

Juego 1: Diablos 8 - 4 Sultanes

Juego 2: DIablos 12 - 1 Sultanes

Juego 3: Charros 2 - 7 Diablos

Juego 4: Charros 0 - 7 Diablos

Con esto, los Diablos consiguen su título número 18 de la Liga Mexicana de Beisbol, consagrándose como el equipo que más veces ha ganado la competencia y dejando en claro ser el más grande del país.

Los títulos de LMB que ha ganado Diablos Rojos del México

Así, Diablos llegó a 18 títulos y, por si fuera poco, no es la primera vez que levantan un bicampeonato, aunque eso había sido muy poco frecuente en los últimos años dentro de la liga.

La última vez que Diablos fue bicampeón fue en 1987 y 1988, aunque debemos recordar que dominaron ampliamente la década de los 70’s y 80’s en México, algo que buscan repetir en el nuevo siglo.

De hecho, el bicampeonato anterior a ese para Diablos llegó en las temporadas de 1973 y 1974, años en donde comenzaron a sacarle distancia a los demás equipos en cuanto al palmarés de títulos.

